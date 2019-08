Nissan presentó el imponente Altima

Nissan presentó oficialmente en Colombia el nuevo Altima, una berlina de gran apariencia, con rines de 19 pulgadas y una altura del piso ideal para las carreteras colombianas.



Moderno, sofisticado y con un motor turbo de compresión variable de 2 litros, que le permite entregar 248 caballos de fuerza y 380 Nm/Torque acoplado a una caja XTronic CVT.



El auto no pasará desapercibido, porque tiene ADN de modelo de pasarela. Y una vez dentro se pueden disfrutar sus 4.900 milímetros de largo y 2.095 de ancho un verdadero confort que redunda en la comodidad de los pasajeros de la segunda fila de asientos, que se ven beneficiados por una distancia entre ejes de 2.825 milímetros.



Hay que reconocer que los diseñadores de Nissan realmente dieron todo su nivel en esta berlina. El gerente de Ventas, Juan Carlos López, asegura que este modelo cuenta con el mismo equipamento que se lanzó en Japón y tiene lo más avanzado en ‘juguetes’ tecnológicos.



Con la sobriedad que identifica a los ‘premium’ la consola central llama la atención con un acabado perfecto y sin botones ni encajes que distraigan, al centro la pantalla flotante de 8 pulgadas que guardan los secretos de este monstruo tecnológico.



Desde la pantalla se accede al Intelligent Mobility de la marca, dirigida a programar las ayudas para la conducción como monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, frenado de emergencia inteligente, advertencias de colisión frontal, de abandono de carril y de luz alta (no permite su uso si no es necesario), además del control crucero, también inteligente, que acelera y desacelera conforme lo hace el vehículo que circula adelante, sin exceder la velocidad programada. Además, los mapas se presentan en 2D y 3D.



Este automóvil llega al mercado con un precio de introducción de 108 millones de pesos y se muestra como un fuerte competidor para el Mazda 6 y el Ford Fusión.