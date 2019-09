‘No hubo apropiación indebida de recursos por parte de las EPS’

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) anunciaron su respaldo a la propuesta hecha por la Contraloría General de la Nación, de hacer una depuración del sistema tras las irregularidades encontradas en la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua).



(Lea: La multinacional que acompañará el plan de reorganización de Medimás)



Así lo anunció Elisa Torrenegra, directora de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud en Colombia (Gestarsalud).



(Lea: EPS perdieron $3.500 millones al día en 2018)

La Contraloría evidenció en dicha base de datos que, por ejemplo, hay más de 60.000 personas presuntamente duplicadas, 7.636 beneficiarios sin cotizantes, 322 personas fallecidas y 4.168 pensionados afiliados al mismo tiempo, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.



(Lea: Gobierno tendría más dientes para controlar al sector salud)



Y que unas 65.000 personas con capacidad de pago se encuentran en el régimen subsidiado, pero pagan impuesto de renta.



SIN FACULTAD

​

Sin embargo, la dirigente gremial aclaró que las EPS no tienen la posibilidad ni la competencia técnica de conocer, cruzar y depurar bases de datos que no sean las propias.



“Dicha facultad la han tenido los municipios, Fosyga, Sayp y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), por lo tanto no se puede dejar en el ambiente el mensaje de una apropiación indebida de recursos por parte de las EPS”, aseguró Torrenegra.



Señaló, igualmente, que las bases de datos fueron entregadas por parte de los municipios y validadas por el Fosyga y Adres y que las Unidades de Pago por Capitación (UPC) se giraron a las EPS cumpliendo con las exigencias legales en su momento.



Y que estas, por su parte, contrataron y giraron a la red pública para la atención y prestación de servicios básicos y para servicios complementarios tanto a IPS privadas como públicas.



La UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.



MARCO JURÍDICO



En este sentido, Torrenegra insiste en la urgente necesidad de definir e implementar un marco jurídico que facilite el recobro de los valores sujetos a ser restituidos, ya que de lo contrario ese pago a prestadores quedaría sin soporte por el descuento de las UPC, que en su momento fueron giradas legalmente.



LA PROPUESTA

​

Para superar de la mejor manera esta situación, Gestarsalud propone dos pasos fundamentales:



1. Que se implemente un marco jurídico expedito que facilite el recobro de los valores restituidos por concepto de multiafiliaciones a los regímenes especiales y EPS que tienen el destino final del afiliado, respetando los tiempos y el debido proceso, para que ningún actor salga perjudicado y mucho menos los usuarios.



2. Que en caso de existir dineros que deban descontarse, se tomen de los dineros que la Adres debe pagar mediante el “Acuerdo de Punto Final” y no de los giros mensuales actuales, pues se afecta la liquidez de las empresas y por ende la garantía de los servicios a los usuarios.