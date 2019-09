Por unificación de marcas, Spring suma 100 locales

La expansión del portafolio de productos y de su red de tiendas le permitirá a Colchones Spring registrar un crecimiento del 20% en sus ventas.



De esta manera llegará a los $125.000 millones, anuncia Juan Carlos Mayorga, gerente comercial de la empresa que llega a sus 100 locales, gracias a que dejó la marca Zona de Descanso y sumó esos puntos a Spring.



¿Cómo están en la oferta para mascotas?



El año pasado ya habíamos sacado una línea para estas, la llamamos la línea Pet. Allí desarrollamos una para perros y gatos.



Este año decidimos investigar más sobre este segmento y diseñamos colchones de diferentes tamaños que responden más a necesidades puntuales.



Por ejemplo hicimos un marco perimetral para que se acomode sin deslizarse, con material impermeable. Nos ha ido muy bien. Estamos desarrollando otros productos para que estén listos a mediados del próximo año.



¿Cuál es la oferta en camas eléctricas?



Ya teníamos con un proveedor, pero al ser ahora distribuidores exclusivos de Tempur, tenemos el contacto directo con esta nueva empresa que las diseña en Alemania y las produce en Oriente, podemos acceder a mejores tecnologías a unos costos muy similares frente a los que teníamos antes.



El año pasado en la Feria del Hogar fuimos la marca que más camas eléctricas vendió, y este año duplicamos esa cifra con más de 50 unidades.



¿Esas camas no son solo para los enfermos?



Esa es la creencia que existe, pero no. Cada vez más gente joven está entendiendo la importancia de la calidad del descanso.



¿Planean más tiendas?



Hoy tenemos seis locales de Tempur, donde se encuentran las camas eléctricas más especializadas y los colchones más sofisticados del mercado. Para el próximo año esperamos abrir por lo menos dos tiendas más.



Y en Spring, con las cuales sumamos 100, tenemos un plan de apertura de unos 15 establecimientos el año que viene. Estas tiendas son propias, algunos locales no son nuestros.



¿En qué ciudades estarán las 15 nuevas?



Hoy tenemos cobertura a nivel nacional, en las principales ciudades y en las cabeceras de los departamentos, pero queremos hacer especial énfasis en la Costa, Bogotá y Antioquia.



¿Y este año cómo han estado en expansión?



En el 2019 abrimos más o menos 10 tiendas, principalmente en Bogotá y Antioquia. En Cúcuta también inauguramos un local este año.



¿Estas aperturas les permitió llegar a las 100?



Así es. Pero es que nosotros tuvimos una unificación de marca. Hasta marzo del 2019 teníamos dos tipos de locales. Unos operaban bajo Spring y la otra se llamaba Zona de Descanso con 27 locales, ofreciendo productos diferentes, menos valorizados. Lo que hicimos fue unificar todas las tiendas con el nombre Spring y la estrategia es diferenciar el portafolio, según el sitio o el público que visite el lugar. Igualmente, había 14 outlet Zonas de Descanso que se convirtieron en Spring Outlet.



¿La inversión en las aperturas cuál fue?

​

Serían aproximadamente $1.250 millones, si se incluyen las dos de Tempur.



¿Cómo van a terminar el año en ventas?



Le apuntamos a aumentar 20% el crecimiento respecto a lo registrado en 2018. A corte de agosto, vamos en esa dirección. La idea sería cerrar el año con unos ingresos cercanos a $125.000 millones.



¿Cómo están en participación de mercado?



Kantar World Panel investigó a hogares en las principales ciudades y analizó qué colchón usan y los productos que compran por revisión de facturas. El estudio hecho en febrero mostró que del ciento por ciento de colchones, 20% no tenía marca mientras que igual porcentaje correspondía a marcas no reconocidas.



En el 60% restante aparecen las marcas reconocidas, en el cual Spring tiene 20%. La segunda es Espumados con el 12%, teniendo en cuenta que la mitad de sus productos son solo espuma. Nosotros estamos en la categoría de resortados.



¿Cuál es el cálculo sobre el valor del mercado?



El cálculo es que el mercado es de $700.000 millones aproximadamente, aunque hay que tener en cuenta que tiene una alta dosis de informalidad.



¿Y cómo está la recordación de la marca?



El mismo estudio de Kantar muestra que el ‘top of mind’ es del 32%. La segunda marca (Comodísimos) tiene el 15%, y muy al lado están las demás firmas.



¿Está reaccionando el consumo con la compra de este tipo de productos?

​

Con los colchones estamos en las categorías de los bienes semidurables y lo que se ve es que el consumo es más en entretenimiento, según Raddar. Yo creo que en Spring tenemos un resultado sobresaliente, lo que me hace pensar que estamos ganando participación.



