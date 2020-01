‘Queremos ser líderes en temas de innovación’

Para el sector de la construcción, el 2019 fue de recuperación según expertos del gremio. La calidad de vida y el rendimiento económico son algunos de los retos para posicionarse en el mercado y responder a los grandes avances de las ciudades sostenibles.



Así lo afirmó Juan Antonio Pardo, presidente de la constructora Prodesa, quien señaló que la compañía está comprometida a entregar una experiencia memorable en las diferentes etapas del proceso de compra de vivienda.



¿Cuál fue el balance de 2019 para Prodesa?



Fue un año positivo para nosotros, obtuvimos un incremento importante del 29% en nuestras metas de ventas con altos estándares de calidad y expandimos nuestra operación al Occidente del país con la apertura de una Gerencia en la ciudad de Cali.



¿Cuál es el foco de la empresa con el sector?



Desarrollamos proyectos de vivienda de interés social de alta calidad para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares colombianos, con base en una política que consiste en que el 80% de las unidades que construimos deben corresponder a Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP).



¿Cómo ve el mercado de la construcción?



Somos un sector económico que cuenta con el respaldo de políticas de largo plazo del Gobierno Nacional que permitirá continuar consolidando a la industria como líder en la economía del país y que satisfaga la demanda actual de vivienda.



¿Qué proyectos se adelantan en términos de sostenibilidad?



En 2016 Prodesa fue la constructora en certificar el primer proyecto de Vivienda de Interés Social en Latinoamérica y el Caribe con un sello de Alta Calidad Ambiental, HQE. Esta certificación tuvo en cuenta requerimientos en diferentes categorías como energía, medio ambiente, salud y confort. Desde el año 2018, la compañía está trabajando para que todos los proyectos que se inicien, tanto VIS como No VIS, sean acreditados con una certificación de sostenibilidad.



Tenemos proyectos que buscan cumplir los criterios de los estándares EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiences) o HQE (Haute Qualité Environnementale). Estos proyectos están distribuidos en diferentes zonas del país como Villeta, Cota, Soacha, Mosquera, Madrid, Cartagena, entre otras.



¿Qué hay en la mira en temas de innovación?



Buscamos una mejor experiencia del cliente y maximizar la productividad de nuestro equipo para lograr mejores resultados. Todo lo anterior, lo hemos logrado con la implementación de nuevas tecnologías integradas a nuestros procesos relacionadas con el desarrollo y gestión de los proyectos inmobiliarios en su componente técnico (Metodología BIM), con la planificación y control de obras (Metodología Lean); realización de compras estratégicas (Licify); firma electrónica de documentos en los trámites con los clientes, en los procesos internos y en los planos de construcción (equipo paper less); utilización de un CRM para la gestión y creación de mercadeo digital (Eloqua - Marketing Cloud).



¿Qué proyectos de vivienda tienen actualmente en marcha?



La compañía ofrece proyectos VIS, VIP y no VIS que se ajustan a las necesidades de cada familia. Contamos con proyectos en Bogotá y Sábana en municipios como Tocancipá, Madrid, Tenjo, Mosquera y Soacha. En la Región Centro en ciudades como Girardot, Ibagué y Villeta. En la región Caribe, en Cartagena, Barranquilla y en el municipio de Soledad, Atlántico.



¿Cuál ha sido el factor diferencial de Prodesa?



Somos una compañía que por más de 28 años ha buscado mejorar su calidad de vida con diseños arquitectónicos avanzados siendo reconocida como una empresa innovadora, que aplica altos estándares .



¿De qué manera aportarán a la economía colombiana en este 2020?



Lo más importante de nuestra participación es generar una consciencia más clara en las autoridades distritales y municipales para percibir la realidad y los problemas actuales permitiendo impulsar el crecimiento ordenado y planeado de las ciudades y municipios



¿Qué ha hecho Prodesa para optimizar y mejorar su interacción con sus clientes y empleados?



Identificamos cuál es el estado de satisfacción de los clientes actuales y detectamos áreas de mejora que permitan estrechar la relación con ellos. Hemos venido midiendo la satisfacción de nuestros clientes mediante un indicador clave que es el Net Promoter Score (NPS), lo que ha permitido accionar las oportunidades de mejora entregadas por los clientes, de una manera rápida y efectiva. Con nuestros empleados, hemos implementado un gran programa de cultura de liderazgo con el objetivo principal que adquieran competencias, habilidades de relacionamiento y altos niveles de conciencia para lograr un buen desempeño. Además contamos con el Programa de Embajadores el cual permite tener mayor conocimiento de las necesidades de los colaboradores, canalizar el sentir del clima laboral y ayudar a la participación e integración en las actividades.



¿Cuál es el mayor reto para 2020?



Queremos consolidar la Regional Cali con el inicio de la construcción del primer proyecto inmobiliario en esta ciudad. Dentro de la estrategia de sostenibilidad, el objetivo es el de lograr la Certificación EDGE o HQE en otros trece nuevos proyectos para continuar siendo uno de los líderes de país en temas de construcción de ciudades sostenibles y amigables con el medio ambiente.





