Retail multicanal: cada vez más fuerte en ventas de tecnología

El 2019 se perfila como un buen año para las ventas de artículos electrónicos y de tecnología en el país, según le indicó la firma de investigación de mercados GFK Colombia a Portafolio.



Y aunque actualmente el 97% de las ventas de este segmento se efectúan a través de los puntos de venta tradicionales, de acuerdo con los investigadores, la oportunidad más clara para que la presencia en las tiendas de grandes superficies crezca, es fortaleciendo la multicanalidad, lo que se traduce en tener una presencia virtual tan sólida como la física.

“La oportunidad de la multicanalidad para Colombia es un hecho, soportado con cifras como la penetración de internet, el número y crecimiento de las conexiones móviles, así como la venta de smartphones y la relevancia que han adquirido estos en la ruta de compra. El punto está en lograr fidelizar y comunicarnos con nuestros consumidores a través del auge de esta tendencia”, señala la firma.



Lo anterior, teniendo en cuenta que el país está rezagado en este proceso con respecto al mundo, y que el consumidor colombiano aún siente mucha desconfianza al hacer compras por internet.



“La barrera más grande es la desconfianza y seguridad. Lidiamos con un consumidor que desconfía de todo”, agrega la compañía.



No obstante, es precisamente ese espacio sin explorar el que se convierte en una oportunidad para las empresas, las cuales deben contemplar además que la principal motivación de los compradores locales para hacer transacciones virtuales es el precio, pero aún así, el servicio sigue siendo de vital importancia, pues la mayoría de las personas manifiesta sentirse mal atendida la mayoría de las veces, indistintamente del canal.



LOS PRODUCTOS



De acuerdo con la firma, el segmento de los electrodomésticos y la tecnología presentó una valorización significativa en el 2018 y se espera que se comportamiento continúe en el 2019.



Uno de los síntomas más relevantes para hacer esa afirmación fue el incremento en el valor de este segmento, que fue del 7%.



Además, solo entre enero y septiembre, las ventas por este concepto en el país se habían estimado en $9 billones.



Los televisores fueron los productos que más aportaron a ese fenómeno positivo, dado que en el segundo trimestre del 2018 se registraron ventas récord. Un hecho que se relacionó directamente con el mundial de fútbol y que permitió que el segmento de los artículos UHD (4K) creciera.



De hecho, GFK destaca que esas referencias representaron el 38% de las ventas de televisores, y la línea de más de 55 pulgadas tuvo una participación del 25%.



Lo anterior, explica la firma, también tiene que ver con la reducción de los precios con respecto a años anteriores y subrayó que “la penetración de 4K es superior en Colombia a la de los demás países de la región y las pantallas de gran formato han tenido también un desarrollo superior en Colombia”.



No obstante, lo más probable, dice la compañía, es que en el 2019 las ventas de televisores presenten una contracción, pues el mercado no se enfrentaría a un evento coyuntural como el del mundial de fútbol; sin embargo, sí se evidenciaría una valorización.



En cuanto a los teléfonos celulares, se tienen buenas expectativas, pues los consumidores cada vez se muestran más interesados en comprar modelos innovadores y en adquirir “experiencias en vez de posesiones”.



Ese comportamiento se vería reflejado en que para septiembre del 2018 el 60,9% de los celulares vendidos fueron lanzados ese mismo año, el 56% fueron celulares de más 5,5 pulgadas, el 28% contaba con cámara dual trasera, el 11% tenía cámara frontal de más de 12 megapíxeles y que el 4% de ellos era 4K.



En este segmento también se espera un repunte gracias a las tendencias que traería el mobile gaming.



ATRAÍDOS POR SMART HOME



Otro segmento con gran potencial, según GFK, es el del Smart Home o los electrodomésticos inteligentes. Esto, gracias a la tendencia de los consumidores para buscar cada vez mayor conectividad.



Así mismo, en la denominada ‘línea blanca’ se espera que “los segmentos de altas capacidades y premium sigan desarrollándose apoyados por la amplia oferta de productos de los diferentes fabricantes”.



En 2018, las neveras de mejores referencias representaron el 31% de las ventas y las lavadoras premium el 50%.