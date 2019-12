‘Se debe avanzar en aceptación de pagos digitales’

Hacer que cada vez más personas usen los distintos medios de pago electrónicos que existen en el mercado, es una de las constantes batallas que viene dando el país con el fin de formalizar la economía y desincentivar el alto uso del efectivo.



(Pagos digitales, un catalizador para las pymes).

En entrevista con este diario, Francisco da Rocha Campos, vicepresidente senior para comercios y adquirientes de Visa en América Latina, detalló cómo está Colombia en esta materia, respecto a otros países de la región y qué se debería hacer para mejorar la inclusión financiera.



¿Cómo puede estar Colombia respecto a otros países en usos de medios de pagos electrónicos?



Si se compara con otros países de su misma relevancia, en uso de medios electrónicos de pago, está por detrás. Si usamos la penetración de pagos electrónicos en el total del consumo privado, en la región, Brasil y Chile están entre 30% y 35%, seguiría Argentina en 28%, México en 20% y Colombia en 16%. En este último caso, el 84% restante se hace con otras formas, principalmente en efectivo.



¿Cómo impulsar estos medios de pago?



Hay que trabajar con todos los actores. Debe haber la infraestructura necesaria de aceptación de pagos digitales y que sea accesible para todos, así Colombia podría mejorar en estos niveles. Además, la educación financiera juega un rol importante para hacer que la gente tenga cultura en el uso de los mismos y entienda los beneficios que esto trae.



¿Qué medidas se podrían implementar para incentivarlos?



Hay casos que podrían ser adaptados a las realidades de Colombia, normalmente los estímulos positivos son más efectivos. Por ejemplo, hay varios países en los que se han puesto incentivos en los que se hace una reducción del IVA si se paga con medios electrónicos. En Uruguay esto ha funcionado bien, ha habido incremento en el uso de tarjetas. En esa misma nación, por temas de seguridad, los reguladores prohibieron el pago de la gasolina en efectivo especialmente en las noches, lo cual ha impulsado dichos mecanismos.



(‘Millennials’, del efectivo a los pagos por móviles).



¿Considera que el techo en la tasa de usura impacta la bancarización?



Creo que más allá de eso, la gente tiene que ser educada a usar el crédito de manera responsable. Los países americanos hemos pasado por ciclos de inflación y tasas de intereses muy altas en nuestra historia, lo que ha generado distorsión en la cabeza del consumidor. Es decir, o este tiene un miedo excesivo de endeudarse o se va a una fiesta de endeudamiento. No hemos logrado llegar a un nivel responsable en esta materia.



En temas de inclusión financiera, ¿en qué viene trabajando la firma?



Nosotros tenemos tres pilares fundamentales. El primero de estos, un poco en línea con lo que ya comentaba, es trabajar en la infraestructura para que la gente pueda hacer transacciones con diversos medios de pago, con el que se sienta más cómodo. Otro de los puntos en los que nos fijamos es en el de mirar cómo se puede garantizar el uso de estos medios, y de otro lado, buscamos cómo llegarle a la gente para que conozca los beneficios de no usar efectivo.



¿Qué tipos de tecnologías de pago de ustedes destacaría?



Tenemos varias. Sin embargo, dos ejemplos que valen la pena resaltar en el país son el código QR y el pago sin contacto. En el primero de estos, se les permite a los tarjetahabientes realizar sus pagos sin necesidad de presentar las tarjetas físicas en los establecimientos comerciales. En el segundo caso, estos se hacen mediante tarjetas, teléfonos y wearables.



¿Cómo se vienen desempeñando las transacciones de Visa en el país?



Nuestro año fiscal termina en septiembre. Con base en esto y teniendo en cuenta los resultados del último trimestre del año fiscal 2019 (julio - septiembre), el volumen de compras con Visa débito creció 15,3% comparado con el mismo periodo del 2018. Asimismo, el volumen de compras con Visa crédito incrementó un 23,8% respecto al mismo lapso del año anterior.



¿Cuál es el panorama de las pymes en inclusión?



Un estudio reciente nuestro indica que únicamente el 57% de estas posee algún un producto financiero empresarial. Este además arrojó un uso moderado de los canales digitales, pues el 49% utiliza la banca online y el 43% la aplicación móvil. Desde la compañía tenemos la plataforma web ‘Visa Empresarial’, donde ofrecemos soluciones a la medida de su negocio, cursos gratuitos, entre otros.



¿Qué rol podrían jugar las ‘fintech’ en la bancarización?



Su papel es crucial, no solo porque están abarcando espacios que no están siendo tomados por los grandes jugadores, sino que además promueven un ecosistema de innovación que permea al mercado con otras soluciones que se acercan al consumidor. El emprendimiento, que además usa la tecnología, es gasolina de innovación y desarrollo de mercado.



¿Cómo hacer que estas se masifiquen más allá de existir?



Es una tarea del ecosistema. Es decir, el Gobierno debe dar un ambiente óptimo para su operación, un espacio protegido para que los grandes jugadores no sean los únicos con acceso a fondos, información y tecnologías, sino que debe permitir una integración más grande.



De otro lado, las grandes firmas tienen el papel de trabajar de la mano con las fintech como promotoras de su negocio y estas deben hacer que los usuarios conozcan lo que están trayendo para ver si funcionan sus soluciones propuestas.



¿Han apoyado este tipo de iniciativas?



Sí, trabajamos de diferentes formas con los nuevos actores del mercado en los que se pueden incluir acuerdos comerciales, programas de incubación y de aceleración, e incluso inversiones. Nos interesa que el mercado se desarrolle para transformar el ecosistema de pagos.