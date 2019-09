Se podrá pedir taxi desde Rappi

Archivo particular

A partir de este jueves los conductores que pertenezcan a las empresas Taxis Libres, Smart Taxi y Tax Express en Bogotá, podrían inscribirse a Rappi para empezar a operar con esta aplicación.



Una vez inscritos los conductores y cuando las empresas lo decidan, los usuarios encontrarán el botón “Taxi” en la aplicación, con el que podrán solicitar el servicio y pagarlo de manera digital, con tarjeta crédito o débito.



(DiDi quiere empezar a trabajar desde ya con los taxistas colombianos).

“Esta alianza facilitará el recaudo del dinero por medio del código QR de RappiPay. Lo interesante de esta alianza es que los más de 5 millones de usuarios de Rappi en Colombia van a poder solicitar un transporte que cumpla con la normatividad legal vigente por el Ministerio de Transporte”, señaló Stefanía Hernández, gerente de Taxis Libres.



Esta iniciativa, en la que no solo participaron las empresas sino también los conductores, con quienes se hicieron pruebas para integrar las distintas plataformas, representa un primer hito en la carrera por la modernización del sector.



“La ilegalidad ha afectado gravemente a los taxistas, pero somos conscientes de que este negocio se tiene que modernizar y enfocar obsesivamente en los clientes. Esta es una primer forma de lograrlo y nos alegra que una empresa como Rappi haya puesto su atención en los conductores tradicionales”, señaló Miguel Gómez Martínez, representante de Fenaltax, gremio de taxistas que es integrado por más de 20 empresas en el país, así como sindicatos y propietarios de taxis.



OTRAS INICIATIVAS



De acuerdo con Gómez, la creación del mencionado gremio y la iniciativa de integración con Rappi son un reflejo de los esfuerzos que están haciendo los empresarios de ‘los carros amarillos’ para mejorar el servicio y ser más competitivos.



Así mismo, el vocero que pronto será nombrado como presidente ejecutivo del mencionado gremio, afirmó que empezarán a gestionar cursos para profesionalizar a los conductores.



Y agregó que, a futuro, las empresas estarían considerando cambiar el paradigma de contratación de los conductores, teniendo en cuenta que hoy hay escasez de personal en Bogotá, pues “el negocio ya no es tan rentable como antes” y muchos han migrado a trabajar en otras plataformas.



No obstante, recordó que en la capital es necesario reevaluar la cantidad de cupos autorizados para taxis, que es de 52.000 carros desde 1993. “Entonces, muchas veces la falta de oferta tiene que ver con esa falta de cupos”, afirmó.