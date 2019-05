Seguridad de motociclistas no depende solo de los cascos

La producción, importación, distribución y venta de cascos de dudosas condiciones técnicas y de protección para los usuarios de motocicletas, cuatrimotos y vehículos similares será cosa del pasado, según lo establece la Resolución 0001080 con la que se expidió el jueves pasado el nuevo “Reglamento Técnico de Cascos”.



Esto significa que se pondrá fin a la venta indiscriminada de estos elementos de protección en las calles (se consiguen hasta en 10.000 pesos) y de manera informal. El control de su origen y bondades, al menos en el papel, estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene la obligación de tomar medidas para suspender la comercialización del material hasta tanto no se verifique lo establecido por la norma.



Así lo planteó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco: “El foco de control no serán los motociclistas, vamos a exigirles a los vendedores de cascos que los productos que vendan cumplan con los estándares mínimos de seguridad”.



El nuevo ‘Reglamento Técnico’ establece, entre otras exigencias, que los fabricantes, importadores, comercializadores y organismos de certificación serán responsables por el cumplimiento de las condiciones técnicas, entre ellas unos requisitos mínimos de etiquetado; los ensayos y pruebas de absorción de impacto, visión periférica, ensayo de rigidez, ángulo de apertura del visor, extensión de la coraza y transmitancia luminosa, entre otras.



A partir de la fecha habrá un periodo de transición de un año para que los motociclistas comiencen a usar cascos debidamente homologados. En todo caso, aseguró la ministra Orozco, “los motociclistas no serán sancionados por esta medida (…) El propósito es proteger la vida de los usuarios mediante el uso de un buen casco y con esta norma esperamos lograrlo”.



Aunque este es un avance en el propósito de proteger a los motociclistas hay que precisar que el casco no es un elemento que reduzca la accidentalidad; su función es evitar las lesiones en la cabeza o que estas no sean tan graves. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), utilizar cascos certificados de forma adecuada disminuye el riesgo y gravedad del traumatismo en 72 por ciento y la probabilidad de muerte en 39 por ciento.



LOS SISTEMAS ABS



Lo que sí ayudaría de forma sustancial a reducir las muertes de motociclistas sería la incorporación del sistema ABS (Antilock Brake System) o sistema antibloqueo de ruedas. En el 2010 un informe del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) demostró una reducción del 37 por ciento de accidentes graves en las motos que incorporan este sistema.



Otro análisis realizado por el Automóvil Club de Alemania (ADAC) indica que el 21 por ciento de los accidentes de moto se podrían evitar estando equipadas con ABS. Y según el Instituto para la Seguridad en las Carreteras de Estados Unidos, la tasa de accidentes fatales es 31 por ciento más baja para las motocicletas equipadas con ABS que para los mismos modelos sin este.



Esta situación contrasta con lo que pasa en el país, en donde ninguna de las 20 motocicletas más vendidas está equipada con sistema ABS. El año pasado se vendieron 553.361 motos, de las cuales el 97,9 por ciento está concentrada en el segmento de hasta 250 cm3. A esto hay que agregar que buena parte de sus compradores son ‘novatos’ y no tienen la pericia suficiente para manejarlas.



Cesvi Colombia analizó las 20 motos más vendidas con el fin de verificar su nivel de equipamiento de seguridad activa. “Estos 20 modelos representan el 50,1 por ciento de las más adquiridas por los colombianos como medio de trasporte, y cuentan solo con frenos básicos, sin sistemas de antibloqueo de ruedas ABS, que tanto ayudan a prevenir siniestros de tránsito”, dice el informe de Cesvi.



Los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV, y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indican que 6.476 personas fallecieron en siniestros de tránsito el año pasado. El mayor número de víctimas son los motociclistas (48,3% del total de fallecidos y el 56% del total de lesionados).



Con el objeto de reducir las muertes y lesiones en accidentes en moto, en Europa el ABS se convirtió en un requisito de homologación obligatorio para las nuevas motocicletas de 125 cm3 y superiores desde el 1 de enero de 2017.



Para Cesvi, “los ABS no deben ser opcionales ni sujetos a una norma o reglamentación de un país; por el contrario, deberían convertirse en un estándar de fabricación”.



La posibilidad de que en Colombia los sistemas ABS y otros sean obligatorios apenas se está esbozando y podría tardarse unos años, tal como ocurrió con su implementación en los automóviles en donde algunos fabricantes se convirtieron en la piedra en el zapato.



Lo que se sabe hasta ahora es que su respectivo reglamento e implementación está en el radar y entre los objetivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en conjunto con los Ministerios de Transporte, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Ministerio de Relaciones Exteriores.



Dicho reglamento “tiene previsto empezar a trabajarse desde el próximo año debido al alto índice de siniestralidad de motocicletas en el país” y el proceso no sería solo de la ANSV, pues “El Ministerio está atento a todo el soporte técnico requerido para el desarrollo de este reglamento”, dijo en noviembre pasado la saliente directora de la ANSV, Hilda María Gómez.



¿QUÉ DEBEN TENER LOS NUEVOS CASCOS?



​Los cascos deberán cumplir con la información descrita en el etiquetado, la cual podrá estar en una o más etiquetas y deberá ser legible a simple vista, de manera veraz y completa. La etiqueta debe estar en lugar visible y de fácil acceso para consulta, adherida internamente de manera que no altere la estructura del producto y debe estar disponible al momento de su primera comercialización.



El etiquetado deberá evidenciar el país de origen del producto, el nombre del fabricante o importador, y la identificación del lote o su fecha de producción. El nombre del producto: (“Casco para uso en motocicleta y vehículos afines”), la talla y la indicación del reglamento, estándar o norma técnica que cumple, la cual podrá venir en idioma inglés.



¿QUÉ ES EL ABS?

​

El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas. Sucede que ruedas bloqueadas hacen perder el control del vehículo (en este caso la motocicleta), mientras que el ABS permite eludir obstáculos en el camino durante una frenada de emergencia. Es por esto que los sistemas de seguridad activa se convierten en el equipamiento fundamental al comprar una motocicleta.



El ABS garantiza estabilidad de frenado en todas las superficies de terreno. Permite realizar correcciones de maniobrabilidad y reduce la distancia de frenado. Previene el descontrol ocasionado por un frenado de emergencia. Reduce el desgaste de los neumáticos.



REDACCIÓN VEHÍCULOS