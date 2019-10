Seis soluciones que buscan revolucionar el futuro del ‘retail’

En el marco de Góndola, evento de Fenalco, Claro presentó seis soluciones basadas en inteligencia artificial, Internet de las Cosas y Big Data, para las principales grandes superficies y almacenes de cadena de Colombia, con el objetivo de que estas empresas puedan innovar en la atención y relación con sus usuarios, fidelizar clientes y enfrentar los nuevos retos, y oportunidades, que se presentan en este sector en temas como el comercio electrónico.





En sus desarrollos, Claro realizó una inversión de US$4 millones. Maria Luisa Escolar, director Empresas Estratégicas y Gobierno de Claro, señaló al respecto que “el 'retail' del futuro ya es una realidad en Colombia. Gracias a la tecnología, las empresas que hacen parte de esta industria podrán ofrecer experiencias impensadas unos años atrás y que permitirán mejorar aún más sus servicios frente al consumidor final".



Estas son las soluciones:



1. Compras Inteligentes y Predictivas

La inteligencia artificial se pone al servicio de esta industria por medio de Compras Inteligentes y Predictivas, también conocido como CI&P, una plataforma que busca mejorar los resultados de los negocios, ofreciendo la planificación y reposición de los productos que se surten, con el fin de mejorar la toma de decisiones. Con esta aplicación, la meta es que se pueda mejorar el surtido de los negocios, definir los niveles óptimos de inventario y, con ello, crear un plan de compras adecuado.



2. Carrito RFID

Con esta innovación, el cliente de un supermercado podrá conocer el precio de los productos y el valor de la compra de un artículo en el momento justo en el que lo introduce en el carrito de mercado. Antes el cliente debe descargar a través su Smartphone el App de la tienda y con esta tomar el control del carrito RFID. Adicional a esto, el retail podrá ofrecer al comprador algunas promociones.



Así mismo, El Carrito RFID permitirá que los retails realicen prácticas de mercadeo y fidelización cada vez más efectivas. Esto se logra gracias a un lector de RFID instalado en el carrito de compras, y con Smartphone que controla dicho lector.



Con respecto a las etiquetas implementadas en este sistema, el estudio sobre el uso de etiquetas RFID en retail, Measuring the impact. Key lessons from 10 retailers using RFID indicó que el uso de las mismas llevó a una mejora en las ventas de entre 1,5% y 5,5%.



3. Etiquetas inteligentes

El objetivo de esta solución es que las etiquetas de papel convencionales sean cosa del pasado, de la mano de la tecnología. Gracias a las actualizaciones de precios instantáneas y precisas de este etiquetado inteligente, se conseguirá la reducción de costos operativos y la optimización del flujo de la administración de cadena de proveedores. Además de interactuar con los clientes a través de promociones al instante.



4. Retail 180 – Marketing Wi-Fi

A partir de esta solución, los dueños de los supermercados u otros negocios podrán generar más ingresos, gracias a que las redes de Wifi podrán perfilar a los clientes, con el fin de generar una oferta que sea de su interés.



Este servicio también dará a los directivos de los establecimientos, información relevante de sus clientes que permita atraer, retener y recompensar a los clientes. Entre otras funciones de la plataforma, se destacan los microsondeos y la programación de campañas segmentadas.



5. Última milla

Esta herramienta está pensada para que los administradores de los negocios puedan controlar, gestionar y monitorear las entregas de los productos que venden. Del mismo modo, también sirve para que se optimicen las entregas en almacenes, centros de distribución y canales.



Gracias a esta plataforma, los clientes de un negocio podrán conocer los tiempos estimados de arribo de sus pedidos.



6. Chatbot

Permite brindar canales de comunicación alternos entre las empresas con sus usuarios y clientes es una de las características que permiten los chatbots. Este funciona con un bot, capaz de mantener conversaciones en lenguaje natural y transacciones con un humano, gracias a la inteligencia artificial. Con esto, podemos automatizar en procesos de servicio al cliente y generar mayores ingresos.