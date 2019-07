Skandia compró 50% de Aeropuertos de Oriente

El gestor de fondos de inversión Colombia Infrastructure Partners (CIP) confirmó ayer la adquisición del 50% de la concesión Aeropuertos de Oriente, la cual está conformada por las terminales de Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Valledupar, Santa Marta y Riohacha.



Esta organización, que se especializa en los sectores de infraestructura y energía, fue fundada por Skandia Latam y México Infrastructure Partners (MIP) en diciembre del 2018, y tienen como objetivo destinar US$220 millones en diferentes proyectos en Colombia en el corto plazo.



De hecho, de acuerdo con David Buenfil, CEO de Skandia Latam, este año ya tienen comprometidos US$110 millones en Colombia y están haciendo “levantamiento de capital”, para terminar el 2019 con compromisos por US$220 millones.



“De estos, unos US$110 millones que no se invertirían este año serían invertidos en el primer semestre del 2020”, explicó el ejecutivo, en diálogo con Portafolio.



Detalles del negocio

El otro 50% de la concesión aeroportuaria colombiana fue comprada por el fondo mexicano Exi Latam, firma que también es gestionada por MIP y sobre la cual se calcula que tiene un capital de alrededor de US$1.500 millones para gestionar y reinvertir.



Cabe aclarar que esta concesión es del tipo ‘ingreso esperado’, por lo que una vez el concesionario llega al ingreso estimado, se revierte al Estado y este puede abrir nuevamente la licitación.



No obstante, Skandia Latam espera tener su participación en la concesión hasta el 2034 buscando mejorar la infraestructura de estos aeropuertos y profesionalizar los servicios. “Creemos que hay un potencial importante en los aeropuertos de Colombia, los cuales son un tema crucial para la infraestructura del país.



Además, consideramos que estos lugares van a tener especial relevancia en las regiones intermedias donde el crecimiento ya es importante y lo va a seguir siendo, mientras que en las grandes urbes el crecimiento no sería tan acelerado, por lo que consideramos que se trata de una gran oportunidad de inversión”, señaló Buenfil.



Sobre esto, el ejecutivo destacó el desempeño de los aeropuertos de la concesión, que en el caso específico de Santa Marta, por ejemplo, tuvo un crecimiento del tráfico de dos digitos en el 2018, estando por encima del promedio.



Además, en suma, el movimiento de pasajeros de los seis aeropuertos del grupo representa más del 7% del total del tráfico aéreo de Colombia, es decir, recibieron más de 5,2 millones de pasajeros en el 2018.



Esta transacción se da luego de que regresara la marca Skandia a Colombia y a México, “retornando más sólida de la mano de sus accionistas asiáticos”, indican en un comunicado. De hecho, es la primera vez que los accionistas originarios de Singapur invierten en proyectos en Latinoamérica.



“Esta noticia nos llena de orgullo porque corresponde al regreso de la valorada y muy querida marca Skandia al mercado latinoamericano, que retorna ahora repotenciada y como un sólido inversionista en la región. De esta manera se reafirma el compromiso y la confianza que tiene para seguir invirtiendo en Colombia, no solo en aeropuertos, en lo que ya tenemos mucha experiencia, sino que estamos revisando iniciativas en proyectos viales como pueden ser las vías 4G y el sector energético”, concluyó Buenfil.