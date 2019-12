Smart Fit alcanza 10% del mercado y se fija en Bogotá como prioridad

El mexicano David Raya, nuevo director general de Smart Fit Colombia, dice que la cadena ya tiene 10% de participación de mercado. El ejecutivo además anuncia la expansión de la firma en 2020, concentrada en Bogotá, y comenta cuáles son las últimas

aperturas de este año.



¿Qué busca en el país?



Continuar con la expansión que hemos tenido. Hoy Smart Fit tiene presencia en 10 naciones. Cuando yo entré en el 2015 estaba solo en Brasil y en México. Sumamos algo más de 700 gimnasios y superamos los 2,5 millones de usuarios. A finales del año pasado empezamos en Ecuador y a comienzos del 2019 en Argentina y Panamá.



¿Y Colombia cómo está?



Actualmente tenemos 75 sedes y la idea es cerrar este año con 82. Tenemos siete aperturas pendientes, distribuidas en diferentes lugares, en Medellín, Cali y Cartagena.

Vamos a entrar a nuevas ciudades: Pereira, Riohacha, y Buenaventura. Buena parte de mi función aquí va a ser continuar con la expansión porque nos ha ido muy bien.



¿Cómo les ha ido?



En términos de usuarios y de rapidez en el crecimiento, con base en un mismo periodo de tiempo, entre los países donde tiene presencia Smart Fit, el que más ha avanzado ha sido Colombia. En 2015 solo el 1% de la población pagaba por un gimnasio aquí y al cierre de 2018, que es la cifra más actualizada, asciende a 3,7 %.



Esta ha sido una de las oportunidades que hemos aprovechado, entregando lo que creemos que busca el colombiano que es el mejor equipo de gimnasio e instalaciones y el precio más asequible posible.



Lo que estamos viendo es que están aumentando las personas que adoptan una vida saludable como un hábito y no como una moda. Casi 30% de nuestros usuarios es gente que nunca había entrado a un gimnasio.



¿Cómo será el 2020?



El plan conservador es repetir la cifra de 21 puntos nuevos del 2019. Evidentemente queremos crecer más que eso y, por lo anterior, vamos a poner oficinas en Bogotá. Hoy, la sede administrativa está en Medellín. Estamos proyectando una inversión de US$25 millones.



¿Enfatizarán en Bogotá?



Esa es la idea, en los últimos dos meses hemos abierto tres sedes, aunque seguimos apostando a las ciudades intermedias y a las grandes, pero Bogotá representa un mayor potencial para nosotros.



Tenemos 19 gimnasios en operación y un par en construcción. El plan del próximo año es completar unas 10 sedes que estén en la ciudad y zonas aledañas.



¿Cómo están en la participación de mercado?



Desde 2018 somos líderes en número de usuarios en Colombia con cerca de 230.000 y proyectamos al 2020 ser el de mayor participación en sedes.

Básicamente, hemos venido creciendo a la par del mercado. Actualmente, tenemos un ‘market share’ cercano a 10%.



Nuestro ideal sería seguir avanzando pero como el mercado se amplía, podríamos llegar al 11% o 12% pero ya no del 3,7% de los colombianos que pagan un gimnasio, puesto que al cierre de 2019 ese dato ya puede que estar arriba de 4% en el país.



¿Por los países donde están, cómo es el panorama en Colombia?



Es el tercero más grande en términos de participación dentro de Smart Fit. Más o menos contribuye, en sedes, con 10% del total. Tenemos ese lugar porque las operaciones empezaron mucho después que en Brasil (2009) y en México (2012), aquí comenzamos en 2016.



El sector de ‘fitness’ en Colombia es el más grande de Latinoamérica después de Brasil, en porcentaje de usuarios. Por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos o Europa, 18 a 20% de las personas pagan por un gimnasio, entonces tenemos campo de crecer.



¿Cuál es el objetivo del 2020 en ingresos?



El ingreso siempre va de la mano del número de sedes. Esperamos un aumento de 20 a 25%.



¿Contemplan franquicias o nuevos formatos?



Por el momento no en el mercado colombiano.



¿Cómo van en la venta de suplementos y bebidas?



Este año lanzamos la línea de suplementos en Colombia. Se produce en una fábrica que está en Medellín. La materia prima es importa y acá se hace la mezcla y el envasado.

En cuando a las bebidas, debo decir que fue un proyecto que habíamos sacado como piloto. Hicimos algunos ajustes y lo relanzamos en noviembre.



El concentrado también se produce en Medellín y se distribuye en las máquinas. Estos negocios buscan que el usuario encuentre todo lo que necesite en el gimnasio y que vaya alineado con el propósito de ofrecer la más alta calidad al costo más asequible posible.



¿Es rentable la operación en Colombia?



Sí, desde el año dos, antes de lo previsto. Eso tiene que ver con la buena aceptación tenida. Otra cosa importante es que Colombia es autosostenible. A partir de este año, el financiamiento para la expansión vino de la generación de recursos propios y financiamiento bancario.Así va a ser para 2020.