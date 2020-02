Softbank ahora capacitará en IA en América Latina

Con el lanzamiento de Data Science for All (DS4A), el grupo Softbank Group International hace oficial su apuesta de capacitación en Inteligencia Artificial para América Latina.



Laura Gaviria Halaby, directora de Alianzas e Iniciativas Estratégicas para Softbank LatAm explicó de que se trata la alianza y lo que esperan alcanzar con la misma.



“La inteligencia artificial tiene el potencial de catapultar a América Latina a niveles más altos de innovación y productividad trayendo progreso socio-económico para todos, lo que queremos con esta plataforma es entregar capacitación y evaluación desarrollada por Correlation One para los trabajadores en el sector tecnológico de América Latina y promover una mayor adopción de IA, incluso entre las compañías afiliadas de SoftBank en la región”, dijo la directiva.



El plan de estudios DS4A, tiene su base en Brasil, pero cuenta con aulas remotas en México, Colombia y Argentina, la idea es que se complemente la capacitación teórica de los cursos tradicionales con lecciones prácticas que incluyen habilidades de inteligencia artificial y datos que pueden aplicarse de inmediato a las necesidades comerciales comunes.



“Usamos casos reales, queremos que el impacto sea medible en el mundo real, en las empresas que participan y luego contaremos con monitores de las mejores universidades de Estados Unidos, como MIT y Stanford en las aulas, Bogotá, Buenos Aires y México”, señaló Laura Gaviria.



El programa estará disponible para los empleados de la cartera de SoftBank con sede en América Latina, pero también los candidatos externos con antecedentes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, podrán participar.



Las compañías beneficiadas pueden ser aquellas a las que la japonesa ha apoyado financieramente en la región como Rappi en Colombia, Banco Inter, Loggi o Volanty en Brasil, Clip o AlphaCredit en México o Uala en Argentina.



Estas capacitaciones son programas en vivo, dirigidos por un instructor, la clase, se imparte en inglés durante un periodo de once semanas. Las clases se dictarán los viernes y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., hora local, a partir del 6 de marzo de 2020.



La inscripción para el programa se abre hoy, 4 de febrero de 2020 y las solicitudes deben presentarse el 21 de febrero de 2020.



“Softbank como es el principal patrocinador cubrirá la mayor parte del costo de los programas, pero además cada estudiante que sea miembro de una compañía deberá pagar 5.000 dólares, es decir 17 millones de pesos; para los desempleados interesados, inicialmente no tendrán costo y pueden cancelar su valor en cuotas o con un acuerdo de futuro empleo en el que le ayudaremos a encontrar el cargo en una de las empresas”, apuntó.



Según Gaviria, lo importante en este programa es llegar al mejor talento no importa las condiciones, luego de dar acceso al conocimiento es más fácil.



En Colombia este no es el único curso que tienen disponible. “Con el MinTIC lanzamos un programa muy exitoso con el que conseguimos que participaran más de 10.000 personas, de ellas 1.000 pudieron presentar el examen, un DS4 y que logró capacitar a 300 personas. Lo que buscamos es hacer algo similar, eligiendo a los mejores”, dijo la directora.



Aquellas personas que pasen la prueba y que tengan un perfil interesante para la compañía, serán becados y los que tengan mejor desempeño en el desarrollo de las clases también serán premiados con un equivalente a la matricula.



El segmento de Alianzas e Iniciativas Estratégicas también se encarga de atraer compañías, pero aún no han logrado vincular a una externa con el grupo de firmas que tiene en la región o con otras.



“Lo que estamos haciendo mientras atraemos a otras empresas es trabajar con las que están en nuestro portafolio para poder llevarlas a otros mercados y abrirles posibilidades. Uno de los ejemplos que tenemos es la empresa india Oyo, que ya llegó a Brasil y a México apoyada por nosotros. Buscamos las mejores sinergías entre nuestro portafolio y los ecosistemas locales para que puedan crecer”, señaló.



Los interesados en participar en la capacitación, pueden encontrar mayor información en la página web www.DS4Alatam.com. “Queremos que al final las personas capacitadas en este curso, empiecen a pensar en la Data como una herramienta céntrica, que tengan un pensamiento crítico, en casos reales en las empresas”, apuntó.