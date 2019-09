Solo 8% de hogares es sostenible a la hora de comprar

Según las 10 principales tendencias de consumo global de Euromonitor para 2019, las personas están siendo cada vez más conscientes y, con base en esto, están tomando decisiones de compra que no afecte el bienestar de otros seres humanos, animales y medio ambiente. “Los consumidores están dispuestos a pagar más por productos reciclables y amigables con el entorno”, resaltó la firma.



Además, indicó que los ingredientes derivados de animales como el colágeno están perdiendo popularidad en los productos para el cuidado personal y de belleza. Entre 2015 y 2018 la compra de artículos con el componente en mención cayó cerca de 200%, para citar un ejemplo.



De otro lado, según datos de Kantar, en Colombia solo el 8% de los hogares es ‘ecoactive’, es decir, que se compromete con la sostenibilidad al momento de realizar cualquier comprar.



Otro de los datos allí arrojados es que el 68% de la muestra aún es ‘ecodismisser’, traducido en aquellos a quienes no les interesan dichos temas, ni toman acciones. El 21% es ‘ecoconsider’ y creen que esto es a largo plazo, pero no hacen nada al respecto. Por su parte, el 3% es ‘ecobeliever’, los cuales, aunque reciclan, no realizan acciones del todo sostenibles.



Si bien el dato de los colombianos que se están comprometiendo con la sostenibilidad y reducción de plástico en sus compras aún es bajo, esto estaría haciendo que haya más compañías en el mercado local preocupadas por la diversificación de su portafolio con materiales reciclados o biodegrabales en sus productos para dar respuesta a dicha tendencia.



ALTERNATIVAS EN EL MERCADO LOCAL



Totto es una de las compañías nacionales de moda que le apuesta a la sostenibilidad. Actualmente tiene su colección ECO compuesta de morrales, billeteras, loncheras y multiusos fabricados con tela Prat, la cual genera ahorro de energía de 52,6% (material reciclado de botellas de plástico). La firma espera ampliar su portafolio incluyendo prendas de ropa y otros accesorios.



Por su parte Yanet Londoño, CEO de Offcorss, le comentó a este diario que entre las estrategias de la marca para el otro año está apostarle a la economía circular con la colección que van a sacar, en la que habrá camisetas, jeans y tenis con material reciclados.



“Entrar en esta sintonía nos va permitir ahorrar, por ejemplo, en una camiseta hasta 2.700 litros de agua, utilizar hasta 4 botellas pet, evitar químicos contaminantes y disminuir los vertimientos de residuos textiles a los rellenos”, resaltó.



De otro lado está Cerveza Corona que, junto a la empresa colombiana Animalista, lanzan hoy una colección hecha con materiales reciclados de plástico y residuos textiles denominada ‘Into the blue’. Esta tiene más de 150 prendas entre zapatos, camisetas, camisas, bolsas para comprar, mochilas, tulas y gorras.



En producción de fibras y filamentos textiles está Enka de Colombia, que con más de 1.000 millones de botellas recicladas hace dichos productos. Con estos también se elaboran lonas para llantas con nailon.



Otra firma es Adidas, la cual constantemente tiene productos en sus tiendas colombianas que utiliza material reciclado a través de su colección Parley. Cada pieza de dicha línea se crea con residuos plásticos recogidos en las playas y comunidades costeras, según la empresa. De hecho, una de las camisetas de entrenamiento de la Selección Colombia es Parley.



Mercado Libre lanzó una sección permanente que tiene productos sustentables. Allí se encuentran artículos orgánicos, de cuidado personal o electrodomésticos con eficiencia energética, entre otros.



H&M, con presencia en el país, lleva varias temporadas invitando a los consumidores a que lleven las prendas que ya no utilizan con el fin de que esta pueda reutilizarlas y darle un segundo uso a sus materiales. Para la compañía esta es una manera sostenible de apoyar.



Revisando el panorama en los artículos para el cuidado del hogar, hace unos meses Unilever y su marca FAB lanzaron su primera botella de plástico 100% reciclado. Con esto, dejaría de usar más de 78 toneladas de plástico virgen al año.



En transporte, TransMilenio anunció hace unos meses una iniciativa que le permite a los usuarios recargar sus tarjetas con botellas y empaques. Actualmente, la firma tiene nueve máquinas en distintos portales y estaciones. Por envases plástico, latas y otros, el abono mínimo es de $50.



RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR USO DE PLÁSTICO



Según Greenpeace, hay que ser responsables con el consumo para abandonar los plásticos de un solo uso como pitillos, botellas o cubiertos. “Utilicemos nuestros termos y bolsas de tela. Guardemos la comida en contenedores que se puedan reutilizar y evitemos pitillos y cubiertos descartables”, resalta la ONG.



Otra alternativa es comprar productos para el cuidado personal que vengan envasados en recipientes de vidrio. Asimismo, cepillos de dientes que estén hechos de materiales biodegradables. Para estos artículos ya hay distintos emprendimientos nacionales y, de hecho, se están sumando firmas globales como Colgate, que lanzó un cepillo de bambú en Europa. Aún no hay fecha de arribo en Colombia.





Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com