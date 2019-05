Subastas, mecanismo poco conocido con grandes oportunidades de negocio

Superbid es una multinacional brasilera especialista en la venta de bienes de grandes compañías a través de subastas en línea. Con más de 10 años en Colombia y más de 20 en la región, la compañía espera continuar creciendo en este sector que promete a los usuarios rentabilidades de hasta 30 por ciento en los bienes transados.



Las empresas también han visto en este mecanismo una oportunidad para vender todo tipo de activos y de esta manera recuperar el dinero de los bienes que tienen congelados.



Portafolio.co habló con Gustavo Quiñonez sobre el panorama de este mercado en el país, que está creciendo y que, contrario a lo que muchos creen, está abierto para todo el público. “Como todavía el mecanismo no es tan conocido las oportunidades de inversión y de negocio son increíbles”, asegura.



¿Qué se debe saber entre remate y subasta?

A diferencia del remate, que tiene un valor establecido y que no es tan abierto al público, las subastas pueden arrancar de valores iniciales muy bajos para que el cliente tenga la oportunidad de ofrecer y de saber hasta dónde pagar.



Este año, ¿cómo se proyectan?

El año pasado cerramos con ofertas por 20 millones de dólares y este 2019 creemos que podemos llegar a 30 millones de dólares. En Latinoamérica estamos hace más de 20 años y en Colombia hace más de 10 años.



¿Por qué las subastas virtuales ofrecen una ventaja sobre las tradicionales?

Se apalancan en la facilidad tecnológica. Desde el celular o desde el computador se pueden acceder a bienes de grandes compañías a través de este mecanismo. Además, usted está viendo en tiempo real las ofertas de todos los participantes y se tiene acceso a todas las características del bien, información detallada, ver dónde están ubicados y conocer el origen de los mismos.



¿Por qué confiar en este mecanismo virtual?

Porque cada subasta tiene su origen en una gran compañía y eso les da confianza a los compradores para que puedan acceder a esas ofertas. También porque con la plataforma es mucho más fácil que cualquier persona pueda acceder a bien como un vehículo.



¿Pero cómo conocer las condiciones del bien?

Que sea virtual no quiere decir que no se pueda tener acceso a ver los bienes. Una de las características que tiene Superbid, además de entregar imágenes y características para que se puedan tomar decisiones de compra, es que el cliente puede ver los bienes físicamente.



Es responsabilidad, de hecho, del comprador verificar que el estado del bien sea el idóneo para ofertar. Lo que puede estar bueno para una persona no puede estarlo tanto para otra. Siempre buscamos que los compradores vayan a ver los bienes.



¿Cuáles son las condiciones para ofertar?

Cualquier persona en Colombia puede participar en subastas sin tener un requisito particular. Simplemente con que tenga origen lícito de los recursos, posibilidad de comprar y el capital disponible para comprarlo.



¿Cuánto tiempo tiene la persona para pagar lo que ofertó?

Solo se tienen tres días a partir de cuando el bien es adjudicado. Para el tema de bienes especiales como los inmuebles, el mecanismo es un poco distinto, por los montos y las características se requiere un plazo más largo.



¿Qué pasa si no llega a pagar?

Pierde la garantía en dinero que hay que depositar para participar en la subasta.



¿De cuánto es esa garantía?

La garantía para participar o de seriedad oscila entre uno a diez millones de pesos, normalmente. Lo más frecuente es que sea entre uno y tres millones de pesos. Depende del bien que se está subastando.



Con una garantía de uno o dos millones de pesos se puede participar en diez lotes de vehículos, pero si queda ganador en los diez tiene que pagar los diez, de lo contrario pierde la garantía. Tiene que saber su capital hasta dónde le permite comprar. Usted puede libremente participar en todos los lotes de una subasta, pero tiene que pagar los que se gane.



¿Cuántas personas están accediendo a la plataforma de Superbid?

Hoy tenemos 60.000 usuarios registrados que están comprando a través de Superbid y haciendo, sobre todo, muy buenos negocios. Hemos tenido un crecimiento gradual que se ha ido consolidando constantemente y a través de los años. Diariamente están ingresando 5.000 personas a la página web.



¿Qué viene para Superbid próximamente?

​Este 30 de mayo volveremos a abrir nuestro ‘Showroom Inmobiliario’ en Bogotá, donde se subastarán 36 propiedades de carácter industrial, comercial y habitacional.