Disney sostiene al cine en Estados Unidos

Solo 5.620 millones de dólares de entradas se han vendido en los cines de América del Norte, aproximadamente un 10% menos que en el primer semestre del año pasado, según Box Office Mojo. Disney, que ha lanzado un éxito de taquilla mensual desde marzo, comenzando con 'Capitana Marvel', género más de un tercio de dichas ventas de boletos.



Esa es, por lejos, la mayor participación de la compañía en su historia y no incluye las películas que Disney heredó de su reciente adquisición de 21st Century Fox por 85.000 millones de dólares.



Desde que llegó a la pantalla grande en abril, 'Avengers: Endgame' de Disney, otro filme de su colección Marvel, ha estado a punto de derrotar a 'Avatar' como la película más taquillera de todos los tiempos con una recaudación de 2.760 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial. El fin de semana pasado se volvió a lanzar con material de archivo adicional en un impulso final para llegar al primer lugar.



Pero mientras Disney trabaja para romper ese récord, el operador de cines AMC Entertainment Holdings Inc. rompe a regañadientes otra marca: sus acciones cayeron a un mínimo histórico el martes. AMC ha disminuido un 25% en lo que va del año, en medio de una baja asistencia a sus salas múltiplex. Después de que su valor de mercado cayera por debajo de la marca de 1.000 millones de dólares la semana pasada, la compañía vale apenas sobre los 835 millones de dólares que pagó para adquirir Carmike Cinemas hace tres años.



Las empresas de cine se han vuelto cada vez más dependientes de las ventas de alimentos y bebidas a medida que se ven afectadas por estudios como Disney en cuanto a ingresos por boletos, por lo que AMC y su número cada vez menor de rivales han esperado que las actualizaciones de cines y mejor comida aumenten la concurrencia.



AMC incluso destacó prominentemente en su último reporte anual que 345 de sus cines ahora tienen asientos reclinables y que se ofrece alcohol en casi igual cantidad de establecimientos.



El problema es que, en la era de Netflix y un creciente mercado de imitadores, una cerveza y un asiento cómodo aparentemente no son suficientes para atraer a un público importante lejos de sus sofás.



Solo los grandes éxitos de superhéroes y los remakes de los amados clásicos parecen lograrlo, y son el sustento cotidiano Disney. La lista de películas de Disney/Pixar de esta temporada es una maravilla de la década de 1990, con 'Toy Story: 4' actualmente en cines y 'The Lion King' que se estrenó el 19 de julio. Entre las otras atracciones de la compañía están 'Frozen 2' y 'Star Wars: The Rise of Skywalker'.



Disney retrasó 'Avatar 2', una franquicia que tiene contrato con Fox hasta diciembre de 2021. Eso significa que cualquier resurgimiento en la industria del cine podría registrarse en por lo menos dos más.



En cuanto a los cines en sí, está la pregunta de si Disney decide reservar futuras películas más pequeñas de Fox para sus propias aplicaciones de streaming en lugar de enviarlas a la pantalla grande.



Disney+, el servicio de la compañía similar a Netflix, se lanza en noviembre y planea agrupar el producto con Hulu, que controla actualmente. Si bien Disney pretende impulsar las suscripciones para esos servicios, tendrá que pensar seriamente sobre dónde dirigir los gastos y estrenar su contenido.



Sus competidores, como AT&T Inc., matriz de Warner Bros., y Comcast Corp., matriz de Universal Pictures, tendrán que hacer lo mismo. Las imágenes de los posters de Disney siempre pueden atraer espectadores. Si eso es suficiente para mantener los cines con vida es otra historia.



BLOOMBERG