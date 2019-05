El error es medir a la gente por cuánto tiempo está en un escritorio

Juan Pablo Villegas, Gerente General para Citrix Colombia, asegura que la nueva tendencia de los trabajadores digitales no ha despegado en el país debido a una cultura de trabajo basada en las horas de trabajo sentado en una silla en lugar de evaluar objetivos.



Lea: (La transformación digital le abre paso al teletrabajo en Colombia)

¿Por qué son importantes el teletrabajo y los trabajares digitales para el desarrollo de las empresas?



Porque es una manera de incrementar la productividad y las satisfacción de los empleados.



Hay que tener encuenta lo que se pueda lograr en mayor productividad alrededor de las herramientas tecnológicas. Con esto además se logra que con la debida tecnología y seguridad una persona desde cualquier lugar ser productiva y eso es lo que Citrix promueve: que las organizaciones rompan la barrera del dispositivo y el lugar para poder ser productivos desde cualquier lado. Es un poco el reto al que se están enfrentando las organizaciones actualmente.



Cuando digo productivo implica la productividad personal pero también de la empresa, quiere decir que puedo vender más, atender procesos comerciales más eficientes, mejorar los ciclos en lo que yo entrego un producto.



Hoy en día no es un problema de tecnología, es de adopción, la tecnología ya existe y ha venido mejorando. Se viene mejorando en todo sentido: en experiencia de usuario, seguridad, dispositivos y que las terminales sean más amigables, pero tiene que venir de la mano del cambio de las organizaciones también para adoptarlos.



Lea: (Teletrabajo, hasta 18 veces más barato para una empresa)



¿Cuál es la diferencia entre teletrabajador y trabajador digital?



El teletrabajador es alguien que formalmente la empresa lo bautiza como tal. En Colombia se documenta ante los entes de control, se obtienen beneficios parafiscales, se registra ante el ministerio de las Tecnologías y el de Trabajo, se requieren validaciones como que a la persona se le haga una visita a su casa, se mire toda la parte de salud y esté en el ambiente correcto para ser un teletrabajador como tal.



Un trabajador digital es aquel que a a través de herramientas tecnológicas es productivo independientemente del lugar donde se encuentre pero que no necesariamente está bautizado dentro de su empresa como un teletrabajador.



¿De qué forma aumenta la productividad el trabajo digital?



El usuario ha evolucionado desde el punto de vista tecnológico, permite trabajar no asociado únicamente a un momento de tiempo sino asociado a disponibilidad de información. Si yo antes salía de mi oficina y no estaba siendo productivo sino resolviendo correos electrónicos, hoy en día con las tecnologías que existen puedo hacer cualquier cosa como si estuviera en la oficina.



Puedo trabajar desde cualquier sitio, al hacer disponible la información, empiezo a poder generar momentos productivos de tiempo, no asociar la productividad a estar en la oficina.



¿Todos pueden ser trabajadores digitales?



Hay generaciones que trabajan mejor con procesos en donde el tema de la tecnología y el tema digital acompaña el tema de la productividad, cómo interactuar de manera digital con otros para generar ambientes de productivos, generar escenarios donde no obligo a nadie a que use un dispositivo que yo le entregue sino que le digo a la persona que traiga su dispositivo.



Esto último, aunque uno no lo crea, produce un impacto positivo porque hay gente que le gusta trabajar con cierta marca de equipos, se sienten a gusto, se adecuan más para ellos y ese tipo de cosas hace que se incremente la productividad.



¿Cómo está América Latina frente al resto del mundo en este aspecto?



Hay dos frentes: uno del teletrabajo y el trabajador digital y otro el de traiga su propio dispositivo.



En el teletrabajo se ha venido evolucionando, Latinoamérica se ve retada porque ya las tendencias de consumo de todos los temas tecnológicos no son como antes, que éramos seguidores de los desarrollados, con Brasil, México y Argentina al frente y los demás países iban siguiéndolos.



Hoy en día con todas las nuevas tendencias y de apertura a ‘cloud’ que estamos viendo en el mercado, a estar consumiendo aplicaciones como servicio, moviendo aplicaciones al ‘cloud’, ha hecho que esta brecha se acorte. Somos más comparables con otras geografías y creo que Latinoamérica ha venido dando pasos acelerados hacia allá.

Lo más importante es que también lo ha venido haciendo el sector público que antes era el más rezagado, hoy en día vemos que está dando pasos serios a estar a la vanguardia del mundo digital.



¿Y Colombia?



Colombia era conocida por ser conservadora y seguidora, hoy en día estamos siendo propositivos y jugamos más a la vanguardia en esto. También tiene que ver con las nuevas generaciones que han venido empujando, todos son digitales, que exigen modelos de productividad y de trabajo distintos.



Hemos venido avanzando para bien en temas de teletrabajo, que hacen que las organizaciones estén retadas a ver si están abiertas al teletrabajo porque yo creo que todavía, en temas tan puntuales como el jefe, hay algunos que prefieren ver a la gente sentada trabajando y no confía en que se puedan montar procesos para que parte de su equipo trabaje por resultados.



La capa de gerencia debe evolucionar, los gerentes deben entender que la gente se puede medir por resultados y no solamente por cuánto tiempo esté sentada en un escritorio es el próximo paso que nos falta para consolidar estos modelos.



El principal reto es que dejó de ser un problema de tecnología para volverse un problema de gerencia, liderazgo y organización. En el sentido de que estos proyectos, si no se abanderan desde recursos humanos y desde gerencias generales tienden a ir muy lentos y a quedar de la mano de unidades de negocios. Es el reto en el que estamos.



¿Qué deben hacer las empresas?



Lo primero es a nivel de gerencia y lo mejor es que en los próximos años tendremos una renovación natural a nivel de liderazgo, que traerá y acelerará la adopción de esto.



Por el otro lado hay que tener encuenta que no es un proyecto de tecnología sino organizacional, que debe venir de arriba hacia abajo. Hay organizaciones que en Colombia ya están abordado esto donde lo lidera recursos humanos, quienes involucran la tecnología para que le dé herramientas para poderlos hacer.



Sin duda esto tiene que estar ligado a la tecnología porque esto sin tecnología no funciona. Es necesario tener tecnología de cerca para asegurarnos que podemos tener todos los requerimientos de seguridad, temas que son importantes para que esto funcione.



También la única forma para que esto se expanda y se le quite el estigma de que el teletrabajador es un –como decía alguien por ahí- trabajador que está en pantaloneta y chancletas en la casa.



¿Cómo comenzar?



También hay que entender que no todo mundo es un teletrabajador 100% y eso se puede perfilar. Hay roles dentro de la organización que pueden ser teletrabajadores dos días a la semana y tres pueden estar en un ambiente hibrido, donde también van a la oficina.



La parte organizacional es una parte fundamental.



¿Cuál es la tarea de las gerencias en este aspecto?



Lo primero es hacer un análisis al interior y tener claro hasta dónde están dispuestos a flexibilizarse y a pasar estos menajes. El error que no se puede cometer es sacar anuncios y políticas internas y al final no cumplirlas porque no les queda bien o porque no tienen todavía el tema embebido al nivel de la organización. Debe ser una política general y no de unidad de negocios.



Lo otro es perfilar bien al personal para no cometer errores, porque también si nombro teletrabajador a alguien que tiene algún rol muy estratégico hacia alguna de las funciones de la compañía, puede ser que si no lo perfilo bien voy a cometer un error y voy a generar el impacto y la percepción de que el teletrabajo no funciona porque esa persona no funcionó. Entonces perfilar se vuelve fundamental para generar temas de productividad flexible.



VENTAJAS DEL TRABAJO DIGITAL



- El 56% de los directivos consideran que los empleados son más productivos trabajando desde donde se sientan más inspirados.



- El 55% de los directivos han rediseñado el espacio de trabajo físico por las nuevas políticas de trabajo flexible.



- El 82% de las compañías consideran que a los directivos les hace falta confiar más en los empleados para posibilitar esquemas de trabajo flexibles.



- Sólo el 22% de directivos piensan implementar políticas de trabajo flexible a corto plazo.



- El 42% de los directivos en Colombia consideran que la implementación de trabajos flexibles generan mayor productividad para el negocio.



- 16% en ahorro de costos.



- 15% en mayor creatividad.



- 8% en mejor gestión del tiempo por parte del empleado y mejor imagen de la oficina de trabajo.

- 2% en reducción de ausentismo y menos renuncias.





Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co