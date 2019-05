Uber no tiene más remedio que reducir sus promociones ¿por qué?

En su primer informe de resultados desde que debutó en bolsa, Uber Technologies Inc. anunció unas ventas en el primer trimestre cerca del extremo superior de los resultados preliminares, revelados anteriormente.



La compañía también anunció una pérdida trimestral de US$1.010 millones, de las más altas entre las empresas cotizadas.



Nelson Chai, director de finanzas, ha presentado un plan para una reducción de costos

en el futuro.



En una conferencia telefónica después del informe, Chai dijo que Uber reducirá las promociones a clientes y que los gastos de marketing en relación a los ingresos deberían disminuir en el segundo trimestre.



La mayor plataforma de transporte en vehículos de particulares del mundo generó US$2.760 millones en ingresos ajustados en los primeros tres meses del año, un incremento del 14% y ligeramente por encima de las estimaciones de los analistas de US$2.750 millones.



La compañía, que tuvo un rendimiento inferior al mercado en sus primeras semanas de negociación, no adelantó pronósticos en el informe del jueves.



La pérdida de Uber en un solo trimestre fue mayor que la de su competidor estadounidense Lyft Inc. en todo el año completo, aunque estaba dentro del rango preliminar que Uber había informado el 13 de mayo.



En el mismo periodo del año pasado, Uber tuvo una ganancia de US$3.750 millones, gracias a la venta de activos internacionales.



Operacionalmente, las pérdidas de Uber aumentaron más del 100 por ciento respecto al primer trimestre del año anterior.



Las acciones de la compañía debutaron en bolsa el 10 de mayo, cuando comenzó la sesión por debajo del precio de oferta pública inicial de US$45 por acción. Se ha mantenido por debajo de ese nivel desde entonces.



El precio al cierre del jueves era de US$39,80, dando a la empresa un valor de mercado de US$67.000 millones.



Los analistas de Wall Street siguen tratando de determinar cómo evaluar a la plataforma de transporte en pérdidas.



Los expertos de más de veinte bancos no han podido cubrir Uber porque sus empleadores participaban en la oferta pública inicial de la compañía, la mayor en una bolsa de valores de Estados Unidos en cinco años.



Pese a que Lyft superó las expectativas de los analistas en casi todas las medidas en su primer informe financiero este mes, la acción cayó.



Lyft y Uber han suscitado gran interés por parte de los vendedores cortos, que se muestran escépticos a la capacidad de las compañías de desarrollar negocios sostenibles.



Ambas acciones recibieron un impulso en la negociación fuera de hora tras los comentarios del director financiero de Uber sobre la reducción del gasto.



Pero Chai no descartó más gastos importantes y reiteró en la conferencia telefónica que 2019 sería un "año de inversión".



En declaraciones incluidas en el informe dijo: “Nuestras inversiones siguen centradas en la expansión de la plataforma global y la diferenciación de productos y tecnologías a largo plazo, pero no dudaremos en invertir para defender nuestra posición en el mercado a nivel mundial”.



Bloomberg