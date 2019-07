Unión de Live Nation y Ocesa duplicaría shows en Colombia

Archivo particular

El mundo del entretenimiento en vivo recibió en estos días la noticia de la alianza entre dos grandes de esta industria, que dinamizaría el negocio en el mundo y en la región. Se trata de la unión entre Live Nation Entertainment y Ocesa.



Esta se da luego de que el Grupo Televisa le vendiera a Live Nation el 40% de la participación que tenía en Ocesa, negocio de entretenimiento en vivo de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE).



(Zar de los espectáculos compra Arena Bogotá y agilizará las obras).

A esto se suma que CIE también le vendió 11% de este negocio a Live Nation. Con esta movida, la primera firma en mención reduciría su participación del 60% que tenía, a 49%, y Live Nation se quedaría con 51% de Ocesa, uno de los principales promotores de eventos en vivo en América Latina. Cabe resaltar que por esta transacción, CIE recibe 3.629 millones de pesos mexicanos (unos US$190,4 millones), apunta un comunicado oficial de la firma.



Según le comentó a Portafolio Luz Ángela Castro, directora de Ocesa en Colombia, la alianza tendría impacto tanto en el mercado mexicano, como en el local.



La directiva añadió que esta unión significa además que “están identificando un potencial en Colombia con nuevo diagnóstico de crecimiento del entretenimiento en vivo. Esto habla de la evolución del país en el contexto latinoamericano, lo cual lo volvería en eje regional al ampliar la oferta de espectáculos”.



Castro también dijo que en los últimos 10 años han realizado más de 500 shows en el país y que la unión podría duplicar el número de eventos en vivo en los próximos cinco años. Esto impactaría directamente el recaudo de impuestos, la generación de empleos, la oferta de entretenimiento y la economía naranja. Es de resaltar que la firma ha traído al país eventos como Disney On Ice, Cirque du Soleil, además de conciertos con bandas y artistas reconocidos como Coldplay, The Rolling Stones, Foo Fighters, Bruno Mars, Madonna y Lady Gaga, entre otros, que han hecho que Ocesa haya vendido aproximadamente 2,2 millones de boletas durante los 10 años que lleva en Colombia.



(Música, el espectáculo que más plata le deja a la capital del país).



De acuerdo con Nidia Escobar, experta en la industria, “Ocesa y Live Nation están entre las empresas de entretenimiento en vivo más importantes del mundo. Creo que para Colombia la incursión de Live Nation puede ser muy positiva en términos de mejora de los espectáculos en vivo, de su producción, calidad y, por supuesto, traería más contenidos”.



Por su parte, Alejandro Soberón Kuri, presidente del Consejo y director General de CIE, dijo mediante información oficial que están muy orgullosos de asociarse con Live Nation y que “esta evolución de nuestra larga relación nos da la oportunidad de consolidar la contribución de Ocesa durante más de 30 años al desarrollo de la industria mexicana del entretenimiento en vivo”.



El directivo además agradeció al Grupo Televisa por los 17 años de alianza, “la cual sentó las bases para el desarrollo de Ocesa”.



Para Michael Rapino, presidente y CEO de Live Nation Entertainment “Ocesa ha sido socio de Live Nation en giras, festivales y boletería en México por muchos años, y admiro mucho el negocio que ha construido Alejandro”.



El directivo añadió que “este paso es una extensión lógica para ambos equipos y estamos ansiosos por seguir trabajando juntos en muchos espectáculos”.



Según anunció CIE, todos los eventos programados y alianzas comerciales permanecerán sin cambio. Asimismo destacó que la operación propuesta está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes. Sin embargo, se estima que estas cerrarían a finales de 2019.



‘TOP’ 10 DE PROMOTORES PRINCIPALES DEL MUNDO



De acuerdo con los datos más recientes de Pollstar, durante el primer trimestre, determinado por los totales de taquilla reportados en dicho lapso, Live Nation se lleva el primer lugar entre los principales promotores de eventos en vivo en todo el mundo.



Así las cosas, la firma en mención reportó 3,8 millones de boletas vendidas de 465 informes de actividad de taquilla a nivel global. El monto de esto sobrepasa los US$358,3 millones, según Pollstar.



El reporte además resaltó que: “Fleetwood Mac, Metallica, Bob Seger y The Silver Bullet Band, Justin Timberlake, Guns N’ Roses, Cher, Kiss: todos son artistas con eventos promovidos por Live Nation en arenas o estadios en el primer trimestre”.



En segunda posición se encuentra AEG Presents, con 1,3 millones de tickets y US$105,4 millones. A esta le sigue Feld Entertainment, con 813.857 boletas y US$25,7 millones; Ocesa/ CIE (México), con 765.072 tiquetes y US$45,5 millones; y la quinta posición es para Semmel Concerts Entertainment (Alemania) con 634.926 boletas y US$34,6 millones. El top 10 lo completan SJM (Reino Unido), Messina Touring Group, MCD Productions (Irlanda), NS2 y FPC Live.



En su orden, el número de boletos registrados fue 389.979; 363.645; 295.884; 294.891 y 289.437.