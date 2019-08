Upfield avanza para calentar el mercado de las margarinas

A comienzos del 2017, la multinacional del consumo masivo Unilever decidió desprenderse de su división de margarinas, representada en la reconocida marca Rama y se la vendió a la Upfield.



Esta es una compañía holandesa, fundada en 1871, especializada en el mercado de estos productos de origen vegetal y se cataloga como la autoridad en la categoría de untables.

Cuenta con más de 60 marcas a nivel mundial, incluyendo las más icónicas como Blue Band, Becel, Flora, Country Crock y la misma Rama.



Con oficinas centrales en Ámsterdam, esta empresa vende productos en más de 95 países, y produce en 17 plantas alrededor del mundo.



Justamente, una de ellas está en Cali desde donde abastece producto para el mercado local y hace algunas exportaciones para atender el consumo en Perú, a raíz del negocio que hizo con Unilever.



De hecho, es posible que la compañía traiga otras marcas a Colombia teniendo en cuenta la diversidad del portafolio que tiene a nivel internacional.



“Sin duda, siendo los líderes del negocio de margarinas a nivel mundial, estamos trabajando y analizando cuáles son las prioridades que vamos a tener para Colombia y estamos seguros que vamos a estar teniendo buenas noticias hacia el futuro con nuestro portafolio”, reveló Luz Adriana Luna, gerente de Upfield para Colombia y Ecuador.



Mientras se definen dichas prioridades, la compañía europea hace ajustes en el plan de negocios en Colombia.



“Cuando iniciamos en julio del 2018 como corporativo y como razón social Upfield, empezamos 18 personas en este negocio y hoy ya somos 45. Y en la medida en que va creciendo va a ser interesante el aumento de la inversión en términos de desarrollo y de empleos en nuestro país”, señaló.



Según explicó, la empresa tiene en marcha un modelo de distribución en el que cada vez puede llegar a más puntos a nivel nacional y eso también ha implicado el trabajo para tener nuevos socios comerciales para hacer que Rama esté en más puntos en el país.



Como tercer punto de la estrategia para avanzar en la expansión de sus negocios, Upfiel mantiene la operación de la planta de Cali en “donde vamos a seguir teniendo apuestas importantes en términos de inversión porque tenemos planes interesantes hacia el futuro; somos los líderes del mercado de margarinas a nivel mundial, tenemos un ‘know how’ importante de otras geografías y estamos revisando los planes que vamos a liderar en los próximos meses en Colombia” aseguró.



PLAN CON LA LÍDER

Hoy Rama cuenta con el 35,7% de participación de mercado en Colombia, lo que convierte a la marca en la clara líder del mercado local.



En este sentido, se estima que en estos momentos el consumo per cápita es de 442 gramos al año, según los últimos datos.



Para dinamizar el negocio, según le dijo Luna a Portafolio, “vamos a tener unos cambios en la imagen, en la presentación, en la envoltura de Rama Culinaria y en la comunicación”.



A su juicio, la esencia de la marca es la naturalidad y la identidad de un producto vegetal que está producido desde las semillas de las plantas.



Afirmó que “es una marca que ha crecido con muchas generaciones en Colombia y que siempre se ha identificado por ser una natural, libre de colesterol y de grasas trans”. “Sobre eso vamos a seguir construyendo nuestra línea de comunicación frente al consumidor y no nos estamos saliendo de la historia de 46 años que tiene el producto”, comentó la ejecutiva.



Desde 1973, ha estado innovando en la categoría de margarinas y, ahora, con su concepto “Descubrir lo natural es bueno” tiene como objetivo resaltar su origen y los beneficios que eso le trae al consumidor.



Destaca que es elaborada a partir de aceites de semillas de plantas haciendo que naturalmente tenga 0% colesterol, sea libre de grasas trans, contenga vitaminas A, D y E, y Omegas 3 y 6.



La categoría de margarinas en Colombia se divide en dos grandes momentos de consumo, dice Luz Adriana Luna. El primero de ellos es el de productos para cocinar en el que se sitúan las margarinas en barra.



Y el segundo tiene que ver con el esparcible de Rama vaso para agregar en el pan, en la arepa y en las tostadas. Igualmente, se consume en todos los momentos del día y hasta en preparaciones caseras. Esto, dice la empresa, debido a que su preparación hace que sea muy cremosa, y que además no se queme durante 6 minutos a una temperatura de calentamiento de 180°C.



¿CÓMO ES LA OFERTA?

​

Para la ejecutiva, hay un tema importante que está pasando en el mundo y al cual la corporación no es ajena, y es que cada vez más el consumidor está adoptando una alimentación más saludable y “nosotros como líderes de la categoría estamos llamados a llevar una agenda de cara al consumidor”.



A través de nuestro portafolio “buscamos generar más conciencia de que el consumidor tiene que buscar esta comida que le genere bienestar.



Lo idea es que a través de las marcas de Upfield, él cliente pueda adquirir productos sanos, nutritivos, deliciosos y tener esa indulgencia. “Entonces, esa es nuestra tarea en Colombia y el mundo, construir más en un ámbito de oferta saludable”, puntualizó.