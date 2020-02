Viene proyecto de Mercado Libre en área logística

El importante volumen de paquetes que se movilizó en el país en diciembre pasado por cuenta del comercio electrónico, demostró que la logística está al tope para Mercado Libre y, al parecer, para todos los actores de las ventas virtuales.



Esto hace pensar que es hora de un fortalecimiento en esa parte de la operación. Así lo planteó Jaime Ramírez, director Región Andina de Mercado Libre, en diálogo con Portafolio.



Esa decisión no es aislada. A nivel general, esta plataforma se está enfocando, principalmente, en mejorar la experiencia de los usuarios y de sus vendedores. “Sabemos que lo que quieren es entregas rápidas y, preferiblemente a bajo costo. Ya nosotros, a través de nuestra solución logística entregamos aproximadamente 380 millones de productos. Eso quiere decir que estamos por encima del millón de productos diarios”, afirmó.



Por eso ha empezado la inversión en infraestructura. El año pasado inauguró su centro de distribución en Brasil con más de 110.000 metros cuadrados y otro en Argentina. También amplió el que tiene en México.



“Estamos analizando la posibilidad de abrir este tipo de centros en Colombia. Es un proyecto que está en etapa de evaluación, pero es algo a lo que estamos apuntando. Colombia sería el siguiente mercado en términos de inversiones a nivel logístico. Sabemos que eso nos va a ayudar en un territorio en el cual la geografía es un reto para la entrega de paquetes”.



Eventualmente, la idea es que la compañía pueda tener una bodega que le permita entregas más rápidas porque el control del producto es directo, sin dejar lo que han sido sus aliados de la última milla: Servientrega, Deprisa y Envía.



“El problema que nosotros estamos viendo es que la temporada decembrina empezó a mostrar que la capacidad de los principales transportadores logísticos en Colombia ya empezó a coparse incluso para otros operadores que no trabajan con nosotros”, comentó Ramírez.



Agregó que Mercado Libre creció en Colombia por encima del 50% el año pasado frente al 2018.



Esto, sumado a lo que pueden estar creciendo otras compañías del sector, por encima del 40%, “le está poniendo muchísimo estrés al sistema logístico colombiano. Yo creo que lo que se viene en el 2020 es que debemos ver más inversiones en este aspecto, en capacidad y en diferentes opciones de entrega”, complementó.



En Colombia, la compañía tarda, en promedio, más o menos dos días y medio para que el 70% de los paquetes lleguen a su destino final.



El año pasado, sus publicaciones alcanzaron los 20 millones de productos y cuenta con más de 12 millones de usuarios registrados en la plataforma local, lo cual es bien importante.



Igualmente, registró 15 millones de visitantes únicos por mes, lo que quiere decir que más o menos un tercio de la población colombiana entra a Mercado Libre al menos una vez cada 30 días a hacer una consulta.



Además, en Colombia fue un año favorable para su fintech Mercado Pago. Lanzó sus productos de billetera, con una red de aliados que incluye marcas como McDonald’s, Starbucks, Pepe Ganga, Jumbo y Terpel. “Esto es importante porque la final del día.



El tema de pagos con QR es nuevo y hay que educar al colombiano para que entienda que es un método de pago que le va a facilitar la vida”, indicó Ramírez. Para el 2020 tiene previsto lanzar su sistema Point, un pequeño datáfono que va a costar, seguramente, menos $100.000.



Este medio permitirá que personas que hoy no están bancarizadas o que no tiene acceso a tecnología tradicional, por razones de costo, puedan acceder a este aparato que les permitirá cobrar por medios digitales.



LOS RESULTADOS



“El 2019 fue un gran año para Mercado Libre. Obviamente, fueron meses con bastante turbulencia a nivel macroeconómico en la región, pero a pesar de todo esto realmente fue positivo”. Las transacciones en el año fueron de US$14.000 millones que es el valor de los productos que se vendieron en la plataforma, que no necesariamente representa el ingreso de Mercado Libre en Latinoamérica. Ese valor muestra un crecimiento del 40% frente el 2018, lo cual es muy bueno y sano, a juicio del director de Mercado Libre para la Región Andina.



Igualmente, por su plataforma Mercado Pago generó operaciones por US$28.400 millones, de las cuales la mitad fueron por procesar todos los pagos a Mercado Libre. El resto fue por movimientos de otros comercios. Ese monto es importante en la medida que en el 2018 fue de US$18.000 millones. En ingresos, Mercado Libre registró US$2.300 millones en la región. En el 2018 sumó US$1.400 millones.



