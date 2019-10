Viva Air volará a Buenos Aires y Santiago de Chile

Buenos Aires y Santiago de Chile serán los próximos destinos en los que los aviones de Viva Air aterricen, comunicando las rutas desde Colombia y Perú, durante el próximo año.



Así lo señaló Felix Antelo, CEO de la aerolínea de bajo costo que cumplió siete años trabajando en el país y que se consolidó como la pionera, con este modelo de negocio, a nivel local.



Estas nuevas operaciones, que aún no tienen fecha de inicio y que podrían partir tanto de Bogotá como de Medellín, harán parte del plan de expansión de la firma que, según el directivo, ha conseguido desarrollarse a tasas aceleradas, al comparar sus cifras con el promedio de la industria.



De hecho, la empresa calcula que al cierre del 2019 habrán crecido 10% al comparar el número de operaciones, sillas ofrecidas y pasajeros movilizados, frente a las cifras del 2018. “Este será el año de mayor crecimiento de los últimos cinco años. Mientras que entre 2016 y 2018 prácticamente no se registró crecimiento, y mientras este año se espera que todo el sector de aviación crezca entre 2% y 3%, es decir, por debajo del PIB, nosotros vamos a crecer 10%. Eso lo calculamos revisando el comportamiento de los primeros nueve meses, el número de reservas para los meses que restan y otros factores”, aseguró Antelo.



No obstante, dicho desempeño tiene una correlación con el aumento y modernización de su flota, ya que a principios del 2019 estaban operando 14 aviones y actualmente manejan 21.



De hecho, en tres semanas recibirán el avión número 15 del pedido de 50 maquinas que hicieron a la europea Airbus, el cual fue anunciado hace más de un año. Así, en el 2021, según el ejecutivo, todas las aeronaves serán nuevas y se regresarán las usadas a la fábrica.



“De esa forma continuamos ejecutando nuestro proyecto de convertirnos en una aerolínea moderna, tal y como lo hemos hecho cada año con cada una de las mejoras que hemos logrado. Al principio, por ejemplo, teníamos una flota antigua y la página web no era amigable con los celulares, pero ahora sí. Todo eso nos ha ayudado a mejorar el servicio y acercarnos más a los viajeros”, agregó el directivo.



Así mismo, adelantó que antes de que termine el año habilitarán el uso del pasabordo digital, para no tener que imprimirlo y facilitar el tránsito por los aeropuertos, servicio que ya es ofrecido por la mayoría de aerolíneas tradicionales.



OTROS PROYECTOS



Antelo manifestó que la aerolínea estaría cerca de volver a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, que sirve a la ciudad de Cali, luego de completar dos años desde que se cancelaron las rutas a ese lugar.



Adicionalmente, dijo que continúan evaluando cuál será el tercer país en el que establecerían una base de operaciones en la región. Dentro de los opcionados están Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala.



No obstante, advirtió que este continúa siendo un plan a mediano plazo, pues el 2020 y pese al establecimiento de las rutas a Buenos Aires y Santiago de Chile, “será un año para rentabilizar el crecimiento sostenido que hemos experimentado tanto en Colombia como en Perú”, agregó.



Y es que las cifras hablan solas, según Antelo, este año Viva Air movilizará alrededor de 6,3 millones de personas en Colombia y 4,7 millones en Perú.



De ese modo, el alza en pasajeros transportados sería del 40% en el país, comparando las proyecciones con los resultados del año anterior, y del 27% en Perú, haciendo el mismo ejercicio.



Finalmente, Antelo recordó que a partir del primero de diciembre se aumentará el número de frecuencias entre Medellín y Lima, de 3 a 5 semanales; y de Medellín a Miami, de 4 a nueve en igual periodo.



Adriana Carolina Leal Acosta