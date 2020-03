Coronavirus pone de rodillas a la economía internacional

on agencias

La palabra recesión se ha instalado en la economía internacional como el lobo que está acechando y que nadie quiere que llegue. Y es que el coronavirus covid-19 ha experimentado una expansión tan rápida en el mundo que ha puesto a la economía de rodillas.



Ayer, JPMorgan Chase estimó contracciones en el PIB de EE. UU. y la eurozona para el primer y segundo trimestre del año que podrían llevar a una “nueva recesión global” debido a la pandemia del coronavirus.



Calculan que el PIB de EE. UU. se puede contraer un 2% en el primer trimestre y un 3% en el segundo, mientras para la eurozona la contracción sería del 1,8% y el 3,3%, respectivamente. “Mientras nos resignamos a la inevitabilidad de un ‘shock’ amplio y grande al crecimiento global, el problema clave es si podemos evitar un incidente de recesión tradicional y de larga duración”.



Precisamente, la Comisión Europea afirmó ayer que ese es un panorama probable. “Dado que se preveía que el crecimiento del PIB de la UE en 2020 sería del 1,4%, esto implicaría que podría caer a poco más del -1% del PIB en el año”, según un informe que vio la luz ayer. “Es muy probable que el crecimiento de la zona euro y de la UE en su conjunto caiga por debajo de cero este año”.



Y es que el temor a que esta situación se materialice y que la economía mundial vuelva a terreno negativo, es lo que ha hecho que la mayoría de gobiernos y regiones se movilicen para tratar de frenar el impacto del covid-19.



Por ejemplo, ayer Donald Trump declaró la emergencia nacional en Estados Unidos, lo que le permite desbloquear fondos federales para ayudar a las regiones con más problemas. Así, según el acuerdo que se llegó entre republicanos y demócratas, se podrían inyectar a la economía unos US$50.000 millones para estados y localidades.



Este estímulo se suma a los US$1,5 billones que la Reserva Federal anunció el jueves, los cuales inyectará en el mercado para mantener activa la economía.



Cabe decir que esta medida no impulsa restricciones a la movilidad y viajes, como sí han ejecutado otras naciones del mundo.



Por su parte, Europa, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha convertido en el nuevo epicentro de la epidemia, pues “el número de casos y muertes reportados diariamente supera al del resto del mundo, con excepción de China” y que incluso “es mayor que el que tenía este último país en su momento más álgido”, también aumentó sus herramientas para enfrentar el coronavirus.



Su plan presentado ayer, que se basa en aplicar con flexibilidad las normas fiscales y las ayudas de Estado, y por facilitar las inversiones en la sanidad, el empleo o las pequeñas y medianas empresas, incluyó también una partida de hasta 37.000 millones de euros que irán a parar a todos esos sectores que estarán más afectados por la situación, como parte de su respuesta económica a la epidemia del coronavirus.



Esto se une a las ayudas que los distintos países han anunciado de manera independiente. Por ejemplo, Italia, anunció el desbloqueo de 25.000 millones de euros para inyectar a la economía, lo que se suma a los 7.500 que anunció al inicio de la crisis.



España, por su parte, presentó un plan para inyectar en las empresas del país unos 18.225 millones de euros; Suiza destinará a este fin 9.500 millones de euros, al tiempo que Francia aseguró que “pondrá decenas de miles de millones de euros para paliar el parón económico.



Alemania, la principal economía de la región, anunció préstamos “ilimitados” por un valor de al menos 550.000 millones de euros para ayudar a las empresas del país. “No hay límites, es el mensaje más importante”, declaró el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, detallando este plan de ayuda, que es más importante que el que se aplicó durante la crisis financiera de 2008.



Y las medidas no han sido solo económicas. España, al igual que hizo Italia, declaró el ‘estado de alerta’, con la que decretó el cierre de todos los establecimientos, con la excepción de los de primera necesidad como comercios de alimentos, farmacias o gasolineras.



Otros países de Europa han anunciado cierres de fronteras y otras fuertes medidas de cuarentena para sus ciudadanos.



ALIVIO EN LOS MERCADOS



Wall Street se disparó ayer luego de una semana turbulenta para las bolsas mundiales, signada por una hecatombe histórica el jueves. El principal índice, el Dow Jones, ganó 9,36%, a 23.185,62 puntos.



Las principales bolsas europeas cerraron también al alza. El Ibex 35 de Madrid terminó la sesión con ganancia de 3,73%. La bolsa de París cerró con una subida de 1,83%, mientras Londres ganó 2,46%, Fráncfort 0,77% y Milán 7,72%.



La bolsa de Sao Paulo se disparó un 13,91%, mientras que Argentina subió un 0,34%, México 3,95% y Chile 0,96%. Colombia no operó ayer por problemas técnicos.

En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo ganó 1,9%, o 63 centavos, a US$33,85 dólares. Pero en la semana cedió 25,2%.