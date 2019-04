Juan Guaidó denuncia intervención de Rusia en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por más de 50 países como el presidente interino de Venezuela, me dijo en una entrevista que la reciente llegada de personal militar ruso a su país es una flagrante intervención militar extranjera.



“Es muy grave, porque ingresaron aviones a suelo venezolano sin autorización del Parlamento, que es el único que puede autorizar misiones militares de cualquier característica o de cualquier rango en Venezuela”, me dijo Guaidó, refiriéndose a la Asamblea Nacional de Venezuela que preside.



Dos aviones militares rusos aterrizaron en Venezuela el 24 de marzo, con unos 100 militares y 35 toneladas en equipos. El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, dijo el 29 de marzo que esto era una “amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales en la región”.



Guaidó me dijo que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, “muchas veces denunció la injerencia e intervención (de Estados Unidos), y resultó siendo Maduro el que facilitó no solamente la llegada de esos dos aviones, sino también la presencia cubana a nivel de inteligencia y contra inteligencia”.



Cuando le pregunté cuántos cubanos cree que hay en su país, Guaidó dijo que su número ha variado entre 20.000 y 40.000, incluyendo entre 2.000 y 2.500 que “son solo destinados al seguimiento y persecución de las fuerzas armadas” en Venezuela.



Guaidó me dijo que vislumbra tres opciones en Venezuela a corto plazo.

La primera es forzar a Maduro a dejar el poder a través de protestas masivas. Guaidó ha convocado para el 1 de mayo lo que denominó “la movilización más grande” de la historia venezolana.



La segunda opción que citó Guaidó sería un levantamiento militar para restablecer el orden constitucional, como el que forzó la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958.



La tercera opción que mencionó sería una que tenga lugar “con un respaldo o cooperación internacional”. Guaidó dijo que “todas las opciones están sobre la mesa y están siendo evaluadas responsablemente”. Cuando lo presioné sobre la tercera opción, dijo que “intervención ya existe hoy en Venezuela” producto de los rusos y cubanos.



Al volver sobre la mega-marcha del 1 de mayo, Guaidó me dijo que buscará atraer empleados públicos y familias de militares. No descartó que sea la primera manifestación masiva que pudiera dirigirse hacia el palacio presidencial, o hacia una guarnición militar.



Maduro está contra la pared, afirmó Guaidó. La economía de Venezuela se ha derrumbado, la tasa de inflación es más del 10 millón por ciento anual, el salario mínimo se ha derrumbado a unos cuatro dólares por mes, y hay una escasez generalizada de alimentos y medicamentos.



Mientras tanto, las sanciones petroleras estadounidenses contra Venezuela están comenzando a surtir efecto. Y ni Rusia ni China le están prestando dinero fresco a Maduro, ya que solo están refinanciando créditos impagos, agregó.



Mi opinión: Guaidó tiene razón en gran parte de lo que dice, pero la tragedia de Venezuela es que tanto Maduro como Guaidó están contra las cuerdas.



Aunque la dictadura de Maduro se está quedando sin fondos, la oposición liderada por Guaidó puede perder impulso si pasan los meses y Maduro sigue en el poder.



La atención mundial puede girar hacia otra parte del mundo, y millones más de venezolanos pueden perder las esperanzas y huir del país, como ya lo han hecho al menos 3,4 millones de personas.



Tal como sucedió en Cuba, la clase media se irá del país, y Maduro se quedará con menos bocas que alimentar, más dólares de remesas familiares que envían los venezolanos en el exterior y una masa de gente empobrecida que podrá controlar a través de raciones alimenticias entregadas por el gobierno.



Es por eso que la manifestación del 1 de mayo convocada por Guaido puede ser un momento decisivo en la crisis de Venezuela.



Puede que la presencia rusa y cubana en Venezuela atraigan cierta atención internacional, pero nada como una manifestación sin precedentes contra Maduro revitalizará el apoyo interno y externo a la causa de la restauración de la democracia en Venezuela. ¡Está en vuestras manos, venezolanos!



Andrés Oppenheimer

Periodista