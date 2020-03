José Félix Patiño, rector perenne

Entre los años 1960 y 1964 la Universidad Nacional tuvo ocho rectores y la situación de confrontación con el gobierno había llegado a tal nivel que en el debate parlamentario se planteaban las hipótesis de cerrarla definitivamente o convertirla en una Universidad Privada.



El entonces ministro de Educación Pedro Gómez Valderrama, le propuso al presidente Guillermo León Valencia designar como rector al médico José Félix Patiño de 37 años de edad, con quien había compartido en el gabinete ministerial cuando éste se desempeñó como Ministro de Salud.

Con la aceptación de profesores y estudiantes Patiño fue nombrado por el Consejo Superior y aunque sólo ejerció el cargo por 2 años realizó cambios tan profundos que marcaron el rumbo de la Universidad por el siguiente medio siglo. Puede decirse, sin lugar a dudas, que tanto en la planta física y el régimen de profesores como en la estructura orgánica la Universidad, conserva los rasgos fundamentales que le imprimió ese rector visionario.



Patiño era el médico personal y amigo del presidente Lleras Restrepo por lo cual gozaba de su confianza y según decía el presidente “José Félix Patiño era el único que podía manejar esa vaina de la Universidad Nacional”. Además, Patiño era respetado por los políticos después de haberse elegido parlamentario por Boyacá por el partido liberal, aunque no se posesionó.



El nuevo rector venía precedido de gran prestigio entre estudiantes y profesores pues como Ministro de salud había defendido la producción de medicamentos genéricos abaratando así los costos de la salud y presentó una propuesta de Universidad orientada al desarrollo del país.



Desde la rectoría respaldó la presencia de los delegados estudiantiles (al lado de los delegados de profesores, egresados, decanos ) en el Consejo Superior y lanzó un plan audaz para ampliar y fortalecer la planta física, aumentar el número de estudiantes, asegurar la estabilidad de los profesores y dejar proyectados la plazoleta central, la biblioteca, el auditorio León de Greiff y un centro cultural para estudiantes que incluía: cafetería, restaurante y salas de reuniones. Según decía, “antes se venía a la universidad a tomar clases, pero se trataba era de vivir integralmente la vida universitaria”.



Esos fueron los lineamientos del Acuerdo 059 de 1965 el cual estableció un ciclo de estudios interdisciplinarios para todas las carreras. Con esa reforma Patiño vinculó a 604 docentes con dedicación exclusiva, y con los de tiempo completo conformó una planta de 851 docentes (un incremento del 50%) para atender a 9.300 estudiantes. Su plan de desarrollo para 1965 y 1968 incluía un presupuesto de 730 millones de pesos de los cuales el 20% se dedicaba a infraestructura y el 80% a funcionamiento.



Sobre la participación estudiantil en el gobierno de la Universidad, el experto estadounidense sobre educación universitaria más reconocido en esa época, Rudolph Atcon, sostuvo en 1963 que era altamente inconveniente la presencia de los estudiantes en los órganos de gobierno universitario pues “dado el gran poder de los estudiantes, un solo estudiante sentado en el Consejo Universitario puede hacer que el más augusto cuerpo deliberante resulte ineficaz.



Es como tener un espía enemigo sentado en el cuartel general de operaciones del ejército”.



En cambio, el rector Patiño creía que la participación estudiantil no debía verse como un medio para congraciarse con el estudiantado sino como parte del instrumental para transformar la institución y crear en ella un espíritu de cuerpo en busca de ganar el reconocimiento y respeto del país.



Y frente a los disturbios estudiantiles sostenía que no era posible superarlos mediante simples acciones de fuerza.



Patiño no solo garantizó la representación estudiantil sino que la dotó de un presupuesto generoso y autónomo para que pudieran movilizarse y financiar sus actividades con total independencia, además, promovió el viaje de los representantes estudiantiles a Estados Unidos para que visitaran universidades de élite y conocieran los procesos académicos e investigativos en ese país.



En su campaña electoral Lleras Restrepo visitó con Rockefeller las instalaciones del ICA en el campus, y aunque la decisión de la representación estudiantil era respetar al candidato liberal (egresado de la Universidad Nacional), algunos grupos intentaron agredirlo y tuvo que ser rescatado por la fuerza pública.



Tan pronto se posesionó del cargo, Lleras anunció al país por televisión que no se dejaría intimidar por los líderes estudiantiles y promulgó el Decreto 2128 del 19 de septiembre de 1966 prohibiendo los paros y estableciendo duras sanciones para reprimir las movilizaciones estudiantiles.



Los representantes estudiantiles visitaron al rector Patiño para expresarle su apoyo para que continuara en la rectoría, pero él les pidió no hacer público dicho apoyo “porque hay apoyos que matan”.



En todo caso al percibir la tendencia autoritaria de Lleras Restrepo y su anuncio de que autorizaría el ingreso de la fuerza pública al campus si había manifestaciones, Patiño renunció pese a contar con el apoyo de las mayorías, y aceptó la presidencia de la Asociación Panamericana de Facultades de Medicina.



Hay funcionarios que ejercen cargos por un periodo de tiempo definido, o que se limitan a gestionar lo que reciben, y muchos de ellos ejercen el poder de un modo omnímodo y excluyente. La vocación de José Félix Patiño por la defensa de la Universidad Nacional más allá del ejercicio de rector fue el compromiso de toda su existencia y su huella permanece.





Beethoven Herrera Valencia

Fuente: Hernández Gamarra

Antonio. Los oficios y los días.

Editorial UN. Feria del Libro 2020.