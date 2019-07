Capacidades blandas

Continuamente aumenta la necesidad de formar a la gente en capacidades sociales, de interacción, responsabilidad e incluso disciplina, porque al llegar a las empresas, son muy diestros en las tecnologías requeridas, pero muy débiles en el trabajo en equipo, en la concertación y más aún el liderazgo.



Estas deficiencias parece que vienen de la unión de dos situaciones diferentes: los cambios del núcleo familiar y el aumento del uso de redes sociales.



Una familia de hace 40 años fácilmente tenía cuatro hijos, que debían negociar quién se bañaba primero, cuánto tiempo duraba cada ducha, qué hacían mientras alguien se bañaba y cómo usar el mismo jabón. Esto, generaba en las personas una serie de capacidades que hoy se han venido diluyendo, porque en los hogares hay menos personas y muchos más ingresos, pasando de un entono de escasez a uno de abundancia relativa.



Al mismo tiempo, las personas se relacionan cada vez más por redes sociales, desarrollando un manejo de conversaciones diferente, donde el encuentro cara a cara, se vuelve algo mucho más difícil y complicado, por la falta de experiencia, problemas de autoestima y diferentes normas de comunicación. Por esto, es que el mercado ve como se venden más libros de autoayuda en las librerías, ya que la gente no ha desarrollado las capacidades sociales que requiere para ser parte de una organización; situación que algunos solucionan con el teletrabajo o incluso delegando en terceros los roles sociales, permitiendo que los algoritmos tomen cada vez más decisiones por ellos, como es el caso de Amazon, que nos dice que debemos leer, antes un amigo lo haga.



Las capacidades de relacionamiento son un “software” que todos podemos desarrollar en un entorno social, con el apoyo de muchas personas que nos reten en el ejercicio de la comprensión de la diversidad de opiniones y de formas de hacer las cosas, al mismo tiempo que se deben respetar ciertas normas. Normas que cambian continuamente por la transformación de las personas, haciendo que lo que ayer era normal, mañana sea incorrecto.



Es por esto, que es necesario que evaluemos continuamente si nuestros equipos tienen las capacidades que el mercado les está pidiendo, no solo en tecnología, sino en interacción social, multiculturalidad, igualdad y multigeneracionalidad que son por lo menos las tres fronteras más dinámicas a las que nos enfrentamos hoy en día.



Un directivo hoy debe entender que ya no hay un piso firme donde poner los pies, sino que vivimos como ‘surfeando’ la cultura, que cambia continuamente y debemos saber movernos en ella, aprendiendo, transformándonos y renunciando a muchas cosas que dábamos por sentado, como el suelo mismo.



Las capacidades duras, como las finanzas, los cálculos y las fórmulas, no son nada sin la capacidad humana de explicarlas, aterrizarlas, usarlas y transformar el mundo con ellas. Un buen ejemplo de esto es el profesional que es un experto en su área, pero cuando va a explicar sus conclusiones en una reunión o conferencia, lo hace de una manera tan compleja que nadie lo entiende y se autojustifica diciéndose que nadie le comprendió, porque olvido que comunicar no es mandar un mensaje, sino asegurar que otro lo reciba y lo entienda claramente. Las capacidades blandas están en función de nosotros con los demás, no de los demás con nosotros. Esa es la transformación que viene con toda fuerza.



Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar

camiloherrera@raddar.net