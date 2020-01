¿Colombia está mal?

La verdad es que a la mayoría de los colombianos no les importa que la economía colombiana sea una de las que más crece en la región, porque una persona no tiene la visión que tiene un economista, que es más parecida a ver el país desde un avión, mientras que las personas la ven a ras de suelo, y por eso no entienden ni quieren entender esas comparaciones internacionales.

Los economistas tenemos muchos errores y uno de los más grandes es no saber contarle a la gente lo que esta pasando, en un lenguaje que puedan entender.



Más, el peor de todos, es que no sabemos escuchar lo que la gente nos dice y por eso muchos tenemos fama de arrogantes, insoportables, distantes e impotables. Esas son dos verdades duras, que no son tan difíciles de solucionar.



Estoy de acuerdo con la gente: el país no esta tan bien como dicen las cifras, porque no a todos les va igual.



De una u otra manera, que Colombia crezca su economía cerca de un 3%, realmente significa que la economía de cada persona en promedio solo creció 1%, y hay que recordar que un promedio es un invento que usamos los economistas que esconde muchas cosas, y así seguramente para muchos su economía pudo haber decrecido y para otros habrá crecido más, y esto es lo que causa una enorme frustración en muchos, que leen que la economía va bien, pero ellos no.



Más no por eso culpemos a la economía ni a los economistas, sino al enorme vacío que tenemos de saber un poco más de estas cosas.



Sería estupendo que la gente desde el colegio aprendiera más del PIB, la inflación, las tasas de interés, impuestos y sobre todo de las diferencias entre gobierno nacional, departamental, municipal y Estado, para saber a quién de verdad le debe echar la culpa de los problemas y no suponer que todo es culpa del presidente de turno, incluso los huecos que hay en las calles.



Mas, una cosa es decir que la economía del país crece, y decir que el país va bien o que esta mejor, y es acá donde debemos tener cuidado en lo que afirmamos.



Sin lugar a duda Colombia está mucho mejor que hace 30 años, cuando el gobierno de Virgilio Barco la economía crecía por encima del 3% pero asesinaban a 3 candidatos presidenciales y, la cobertura en salud y educación era inferior al 50%.



Pero decir que Colombia esta mejor que el año pasado, es mucho más difícil de afirmar, porque los cambios con muy lentos y la impaciencia de las personas es cada vez más alta.



Tenemos enormes retos en derechos humanos, justicia, impunidad, violencia y serias fallas en nuestra democracia; por esto, no solo debemos ver números positivos en la producción, inflación y salarios, sino en la mejora de nuestra sociedad; cada líder social que muere, cada estudiante marchando, cada pobre pidiendo limosna en la calle e incluso cada persona que evade impuestos, nos debe poner a reflexionar, que de nada ha servido pasar de 1989 a 2019, sino mejoramos como colombianos por lo menos a la misma velocidad que mejoró nuestra economía.



Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar.

camiloherrera@raddar.net