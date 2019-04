¿La nueva escasez?

La economía es una ciencia dedicada a la escasez, o eso dicen algunos. Vivimos en un mundo con carencia bienes, con una población creciente, lo que hace que el reto sea más complejo. Este dilema se puede apreciar en dos casos especiales: los grandes museos y las redes sociales.

El Museo Vaticano es uno y solo uno, pero cada vez hay más turistas, especialmente asiáticos, que van a conocerlo y disfrutar de las maravillas que esconde. Esto es una gran y creciente fuente de recursos para ellos, pero con enormes filas y un hacinamiento complicado dentro de las paredes del Vaticano, que no permite ver ni disfrutar con calma las colecciones.



Por el otro lado, a una estrella de Instagram –como puede ser Cristiano Ronaldo–, que tiene más de 160 millones de seguidores, le es completamente imposible contestar los mensajes directos, respuestas a sus publicaciones y menciones de sus fans en esa red social (más las otras que tiene), como nos lo hizo ver Javier Barazarte, profesor de EAE Business, en su visita a Colombia.



El segundo, lo resuelven los community managers y los bots, quienes son al final los que interactúan con las audiencias, porque en el mundo digital todo es tan grande, que las personas con las que hablamos casi nunca son humanos. Esto ya lo decía Anderson en su planteamiento de Long Tail, donde hay un punto de la productividad de lo digital, donde las cosas son gratis y, por lo tanto, con una demanda enorme continua, como los buscadores de internet. El primero, parece no tener salida.



¿Qué hará la ciencia económica para resolver esto? Porque en el mundo físico bien lo puede hacer con precios, como está acostumbrada, pero en el, con costos marginales que tienden a cero, la lógica económica debe redefinirse.



El Museo Vaticano y la cuenta de Instagram de Cristiano Ronaldo, son referente para comprender que los conceptos de escasez y precio han cambiado, y que los fundamentos mismos de la economía también. Hay escasez de museos, pero abundancia de demanda, y hay millones de publicaciones en redes sociales para millones de usuarios.



Si estimáramos el free press en las redes sociales sobre el valor de un like, el tamaño de las economías sería diferente; como cuando intentamos sumar las horas que pasa una persona en internet, porque al estar en dos o tres pantallas al mismo tiempo, está multiplicando el tiempo mismo. El mundo digital nos llevó más cerca de la teoría de la relatividad planteada por Einstein hace unos 100 años.



Es por esto que, las bases conceptuales de la economía deben continuar transformándose para poder explicar mejor los fenómenos de un mercado, en el cual, cada vez, hay más cosas gratis, de alta demanda y enorme impacto.



El mercadeo ha comprendido esto hace mucho y no solo lo ha aprovechado, sino que se ha lucrado de este fenómeno: redefinió la pauta, los medios, los momentos de consumo y los contenidos, al punto de dejar que sea la misma audiencia la que elabore las campañas, los videos y hasta las acciones de mercadeo.



El mundo de la economía está lleno de ‘Museos Vaticano’ y el de mercadeo de cuentas de Cristiano en Instagram. ¡Hagamos las apuestas!