Salarios más altos, dólar más barato, tasas más bajas y más ocupados

Una manera común de entender las estadísticas económicas es compararlas con las del mismo mes del año anterior, porque compararse frente al mes anterior, puede tener problemas como que noviembre es muy diferente a diciembre en muchas cosas por la navidad, y así tiene más sentido, comparar navidad contra navidad, para ver los cambios.



Aunque esta lógica es muy buena para economistas, no es lo que la gente hace, porque la cotidianidad nos pone a comparar las cosas cosa el dato de ayer y no del año pasado, porque no tenemos toda esa información disponible, ni memoria que nos ayude.

Así que, revisemos los números en ambos periodos, para las noticias que hemos visto en las últimas 24 horas:

Los datos hablan solos: el desempleo entre noviembre de 2018 y 2019 aumentó en cerca de 175 mil personas, pero entre este mes y el mes pasado, el desempleo se redujo en 158 mil personas, lo cual es bueno, pero hay que tener cuidado con este tema.



Afortunadamente la cantidad de ocupados crecieron en ambos casos, mostrando que el mercado laboral se recupera lentamente y comienza a absorber más jóvenes y migrantes, creando en un año 412 mil empleos, haciendo que la tasa de desempleo siga bajando lentamente.



La tasa de usura es un poco más complicada de entender; es la máxima tasa que pueden cobrar los bancos a sus clientes y si cada vez es más baja, claramente, los ganadores son los clientes de los bancos, que hoy tienen una tasa menor que hace un año y que hace un mes.



En cuanto al dólar, las noticias son por lo menos llamativas: tenemos un tipo de cambio menor que hace 12 meses y mucho menor que hace un mes, mostrando la enorme volatilidad de esta variable y lo poco que sabemos entenderla.



Así, el dólar se calma, se crea empleo, las tasas bajas y se reducen los desocupados, mientras el gobierno decreta que el SMLV subirá un 6% en 2020, causando un posible crecimiento de la capacidad de compra de ese salario de cerca de un 2% adicional el próximo año.



El año acaba con buenas noticias económicas, esperemos que 2020 comience con buenas noticias en temas sociales, de derechos humanos y de menos violencia.



Camilo Herrera Mora

@consumiendo