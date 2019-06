Los ministros de Duque

Luego de 10 meses es posible evaluar la gestión de los Ministros del Presidente Duque. Como en todos los gobiernos hay buenos, regulares y malos. En esta columna presento mi balance solo de quienes considero se destacan positivamente.



Primera, Alicia Arango, ministra de Trabajo, quien lideró la concertación del salario mínimo en diciembre pasado; también logró un acuerdo con los trabajadores oficiales. Mostró sensatez al reconocer que el gobierno no tiene clara la reforma pensional que necesita el país y la presentará hacia finales de este año, según ha anunciado.



Segunda, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, quien en vez de estar con el espejo retrovisor, dedica su tiempo a enfrentar los problemas de su sector. Lo más importante de su gestión es la reducción en muertes en accidentes de tránsito. También ha concretado 2 cierres financieros nuevos en las vías 4G y se han reactivado 15 más.



Tercera, María Victoria Angulo, ministra de Educación, quien negoció el paro con los estudiantes universitarios. Ha tenido constructivas relaciones con el magisterio, presentó e inició el programa generación E, que hace importantes ajustes a Ser Pilo Paga y apoyó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que si bien no era iniciativa de está administración muestra la sensatez de construir sobre lo construido.



Cuarta, Sylvia Constaín, finalmente logró la aprobación de la Ley TICS lo cual da un norte a la gestión del sector en los próximos años, se concretó la sede para Medellín del centro de la cuarta revolución industrial y ha impulsado la agenda del presidente en temas de nuevas tecnologías.



Quinta, María Fernanda Suárez, ministra de Minas quien en el tema de energías renovables ha fijado un norte ambicioso. Cuando inició el gobierno estaban en operación 60 megas y hoy están operando un poco más de 100, y existe un plan para lograr que al final del mandato sean 1.392, lo cual sería realmente transformador para el país.



Sexto, Juan Pablo Uribe, entendió que el sistema de salud tiene un desbalance financiero que lo tiene al borde del colapso, por ello logró la ley de punto final, que plantea una estrategia para controlar este tema. Continuo con la política de control de precios de la administración anterior y ha prestado atención especial a la situación de los hospitales de San Andrés y Buenaventura. Su proyecto de salud mental avanza en el congreso y es uno de los pocos ministros conciliadores y dispuesto a escuchar argumentos de las partes.



Finalmente, Carlos Holmes Trujillo, el Canciller, tiene una estrategia clara: la deslegitimación internacional del gobierno de Maduro, narcotizar la agenda de las relaciones con Estados Unidos y asegurar internacionalmente que se cumplirá el acuerdo de paz.



Este balance muestra que 7 ministros tienen resultados importantes para mostrar y el gobierno avanza en algunos frentes más que en otros. No estoy de acuerdo con todas las políticas que impulsan, pero ello no puede impedirnos ver que existen avances y es justo reconocerlos.



Finalmente, quiero resaltar que 5 de estos 7 ministros, son mujeres.



César Caballero

Director de Cifras y Conceptos.

ccaballero@cifrasyconceptos.com