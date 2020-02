Conversar para avanzar

Colombia está en un momento de transformación y queremos asumirlo de la mano de los ciudadanos. En noviembre de 2019, el país inició una serie de movilizaciones, algunas opacadas por actos vandálicos que afectaron el derecho al trabajo, la educación y la libertad de movilizarse. Conscientes de la necesidad de escuchar a los colombianos, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque dio origen a la Conversación Nacional, un espacio que tiene como objetivo primordial generar confianza a través del diálogo y demostrar que pese a las diferencias todos podemos llegar a acuerdos para construir una Colombia mejor.

Esta conversación, que ha tenido 37 encuentros presenciales y más de 13 mil propuestas en línea, ha logrado importantes resultados: aceleramos la reforma al Icetex que beneficiará a más de 120 mil estudiantes. Incentivamos la generación de empleo para más de 60 mil jóvenes con incentivos tributarios para las empresas y a través de un decreto que facilita su contratación en el sector público sin exigencia de experiencia.



También nos comprometimos con el campo, por eso aumentaremos la inversión a 1 billón de pesos anuales para el mejoramiento de las vías rurales. De igual manera, se firmó el acuerdo de Escazú para proteger el medio ambiente y avanzamos en la transformación energética, una apuesta por la sostenibilidad del país.



Para combatir el flagelo de la corrupción impulsamos una agenda legislativa que redundo en la eliminación de la casa por cárcel para corruptos, la obligatoriedad de hacer pública la declaración de renta de altos funcionarios y la reglamentación de los pliegos tipo. El desafío de llegar a acuerdos es constante, pues en un diálogo es fundamental hablar con la verdad, no se puede exigir o prometer lo que no es posible cumplir. Es así que, después de recibir un pliego de 13 puntos, que aumentó a 135, no nos paramos de la mesa, por el contrario, continuamos invitando al Comité de Movilizaciones a más encuentros para cumplir a cabalidad la tarea encomendada por el Presidente al equipo de gobierno de escuchar y actuar, sin negociar el Estado y sin permitir el vandalismo que afecte a quienes no marchan.



Al analizar el estado de las peticiones del Comité podemos afirmar que estamos atendiendo el 65 por ciento de las solicitudes, el 6 por ciento no corresponde a competencias del Ejecutivo como la investigación y juzgamiento de personas privadas de la libertad en las jornadas de movilización y aún el 10 por ciento de los puntos son temas que ameritan discusión.



Nuestra voluntad política es total para encontrar soluciones, sin embargo, hay un 19 por ciento que son inviables a nivel político, jurídico o fiscal como el caso de Ecopetrol, que piden convertirlo cien por ciento estatal, lo que costaría $15 billones y pondría en riesgo la inversión pública del país.



La Conversación Nacional continúa. El presidente Duque se comprometió con la ejecución de un programa de gobierno que fue avalado por la mayoría de los colombianos y el cual avanza. La Conversación Nacional tiene el objetivo de generar confianza, mejorar los programas gubernamentales y encontrar soluciones a las inquietudes sociales.



Continuaremos conversando para avanzar.



Diego Molano Aponte

Dir. Departamento Administrativo de Presidencia de la República

Coord. Conversación Nacional