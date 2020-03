2008 versus 2020

La última crisis económica global, antes del coronavirus, fue la del 2008. Desatada por el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, esta crisis tuvo un origen financiero y “contagió” al resto de las economías mundiales.



Por esa razón, la historia de 2008, sus impactos, la batería de instrumentos de política pública desplegados en ese entonces y las consecuencias del desplome económico se han convertido en el primer punto de comparación con respecto a la crisis desatada por la propagación de la covid-19 en el mundo.



A primera vista, los analistas, internacionales y locales, están advirtiendo que el 2020 sería un evento económico más severo que su inmediato antecesor. Si bien hay choques, pánicos, debates políticos y decisiones monetarias y fiscales similares entre ambos momentos, la pandemia tiene unas diferencias muy marcadas.



En primer lugar, mientras la crisis de 2008 surgió de las entrañas mismas de la economía- el sector financiero- la amenaza del coronavirus tiene su origen en la salud pública. Once años y medio después, la palabra “contagio” ya no se usa figurativamente sino en su significado literal.



Esta diferencia entre el 2008 y el 2020 tiene tanto de largo como de ancho. Por ejemplo, sin demeritar los profundos daños a los ahorros, los empleos y los hogares que genera una recesión económica- o, peor, una depresión- la pandemia de la covid-19 está cobrando miles de vidas a diario.



La lucha por salvar vidas ha conducido a los países alrededor a implementar, en mayor o menor grado, cuarentenas que han prácticamente paralizado la mayoría de las economías.



En otras palabras, para frenar el ritmo de propagación de la enfermedad, aplanar la curva de contagio y prevenir el colapso de los sistemas de salud, hay que restringir y aislar a las personas. El distanciamiento social constituye un freno en seco a la actividad económica.



Mientras que en 2008 y 2009 los gobiernos desplegaron paquetes millonarios para “estimular” y reactivar las economías, es decir, para que empresas y perdonas regresarán a trabajar y a invertir sin temor, en 2020 los gobiernos aprueban ayudas para que los hogares y las empresas sobrevivan sin trabajar, sin producir y sin invertir.



Mientras la crisis de 2008 desembocó en paquetes de salvamento a los bancos- por ejemplo el TARP de Estados Unidos por 700 mil millones de dólares- , en 2020 la pandemia del coronavirus está generando ayudas a empresas de todos los sectores y tamaño- el histórico paquete firmado por Donald Trump contempla medio billón de dólares para el rescate.



Para el caso específico de Colombia la bonanza minero-energética entre 2010 y 2012, entre otros factores, ayudó a la economía nacional a mitigar el golpe interno de la crisis financiera de 2008. Hoy, el desplome de los precios del petróleo pone en duda que el país tenga esta vez un colchón así de importante.



Hay otras diferencias entre ambas crisis, especialmente en el impacto en la sociedad y en la cotidianidad. La masificación de las redes sociales hoy en día- mucho menor en 2008- han convertido esta pandemia en una crisis que no solo se ve en las calles vacías desde las ventanas de las casas sino también en las pantallas de celulares y computadoras.



El teletrabajo y la llamada “economía sin contacto” - como las aplicaciones de domicilios- han ganado una importancia económica que seguramente se mantendrá cuando la emergencia actual sea superada.



El manejo de la crisis de 2008 en los países ricos sembró las semillas del auge populista de hoy y contribuyó a debilitar las instancias globales. ¿Será la crisis del coronavirus en 2020 un giro drástico para la economía y la política global?



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda