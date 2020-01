2020: el año del empleo

Para este año las perspectivas de la economía colombiana son igual de positivas que las de 2019. Análisis de distintas organizaciones internacionales y entidades proyectan que el PIB nacional crecería entre 3,2 y 3,5 por ciento.



De nuevo, estas estimaciones dan cuenta de un desempeño destacado del país en comparación con América Latina, cuyo crecimiento estaría entre el 1,3 y el 1,8 por ciento. La reactivación económica que el gobierno Duque prometió en agosto de 2018 continuaría su consolidación en este año que arranca.

No obstante, sin desconocer lo que significa para el aparato productivo colombiano crecer en medio de tan difícil entorno, este ritmo es insuficiente para los desafíos económicos, tanto estructurales como coyunturales que enfrenta el país.



El equipo económico del Gobierno no debe contentarse solo con mantener esta senda de crecimiento a los niveles actuales. En especial, en medio de las fuertes manifestaciones de descontentos sociales con las que terminó el año pasado.



Más allá del pliego imposible de negociar que presentaron los promotores del paro, lo cierto es que amplios sectores de la sociedad colombiana han manifestado su malestar frente a la situación económica. Los hogares no están sintiendo en sus bolsillos las bondades del crecimiento, ni creen en la narrativa gubernamental alrededor de la economía.



Son múltiples las razones detrás de este rechazo ciudadano al manejo económico. Una de ellas es la alta tasa de desempleo que lleva varios años al alza. En noviembre, de acuerdo a cifras del Dane, esta tasa marcó 9,3 por ciento en el total nacional, un 0,5 por ciento más elevada que en el mismo periodo de 2018.



A lo anterior se suman los índices de informalidad laboral que no ceden. Los datos más recientes registran un 47,2 por ciento en las 23 ciudades y áreas metropolitanas para septiembre-noviembre de 2019. Casi un punto porcentual menos que en el mismo período de 2018, no obstante la reactivación de la economía.



En 2020, la generación de más puestos de trabajo- y parar la destrucción de los ya existentes debe convertirse en la prioridad principal del equipo económico del Gobierno. La acertada apuesta al crecimiento de la administración Duque debe traducirse en una respuesta más integral a las demandas ciudadanas de una sociedad más equitativa.



La política económica de Duque se juega esta año muchas de sus cartas. Además de la reactivación, la recientemente aprobada reforma tributaria, llamada “ley de crecimiento”, tiene no solo que impulsar la inversión y generar empleo formal, sino también disipar los temores frente al recaudo.



El Gobierno debe, en el transcurso del año, mostrarles a los colombianos que los incentivos tributarios de la reforma están creando los esperados puestos de trabajo. En momentos en que el rechazo a los empresarios está aumentando, estos resultados se convertirían en una gran ayuda para que más colombianos comprendan el papel del sector privado en la generación de riqueza.



Además del empleo y el crecimiento, el 2019 dejó unas tareas pendientes que en este año no se pueden ignorar. Por ejemplo, en materia de las políticas de superación de la pobreza, el Gobierno debe redoblar esfuerzos para recuperar el ritmo de años anteriores.



Uno de los principales logros económicos de la década que acaba de terminar fue la reducción drástica del porcentaje de pobres en Colombia. Esta victoria no se puede dejar perder, y mucho menos con una economía en reactivación.



La diversificación de las exportaciones, la reactivación de la vivienda y el destino de las reformas laboral y pensional también integran la agenda económica para 2020. Agenda que los hogares deben sentir, conocer y disfrutar sus beneficios.