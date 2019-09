A un mes de elecciones

Dentro de exactamente 30 días, más de 37 millones de colombianos habilitados para votar están convocados a las urnas. En todo el país se elegirán 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales en varias ciudades. Más de 121.000 aspirantes inscribieron sus candidaturas para las distintas corporaciones y gobiernos locales.



Todo el poder regional colombiano se renovará en un mes. Esto implica el pulso de los distintos partidos políticos, y en especial de sus maquinarias de base, para reacomodarse frente a los restantes tres años de la administración Duque.

Las elecciones nacionales suelen ser diferentes de las campañas locales. En la carrera hacia la Casa de Nariño tiene un mayor peso la estrategia y la comunicación así como el alcance de la agenda que debaten los candidatos.



La dinámica de las campañas en las regiones transita por un contacto más cercano con las comunidades y una mayor vinculación de estructuras proselitistas.



No obstante, hay temáticas nacionales que cuentan con expresiones locales. Por ejemplo, en los ejercicios comparados de la Red de Ciudades cómo Vamos –observatorios urbanos donde participa esta casa editorial junto a otros socios– se identifica un abanico de problemáticas comunes a los habitantes de distintas ciudades.



Empleo, educación, salud y seguridad urbana encabezan el ránquin de los asuntos que más preocupan a las 13 ciudades capitales que integran esta red. La preocupación por la seguridad es uno de esos temas transversal de la agenda para la mayoría de las ciudades grandes.



Los indicadores oficiales de criminalidad del Ministerio de Defensa señalan cómo las tasas de hurto a personas han aumentado en recientes mediciones. Si bien cada urbe tiene características específicas en sus delitos, el robo de celulares y el hurto callejero han crecido de tal manera que el impacto en las estadísticas nacionales se destaca.



Las elecciones para la Alcaldía de Bogotá suelen ser las más parecidas a las presidenciales. La capital cuenta desde hace muchos años con un electorado con una alta proporción de voto de opinión. Además, los aspirantes en su mayoría gozan de un perfil y reconocimiento nacional.



Este año el debate se ha centrado mayoritariamiente en temas de movilidad, en particular en la continuidad del proyecto de la primera línea del metro. Aunque los aspirantes al Palacio Liévano manejan propuestas de los más variados temas, al igual que en la carrera presidencial, la campaña termina reduciéndose a uno o dos asuntos y a las diferencias de los candidatos en ellos.



Otro aspecto lamentable que ha marcado estas elecciones regionales de 2019 ha sido la violencia política. Siete candidatos han sido asesinados en esta temporada electoral en distintas zonas del territorio nacional. De acuerdo a la Misión de Observación Electoral, 40 aspirantes han sufrido amenazas y cinco, atentados contra su vida.



Ese pulso por el poder local se traduce en la confrontación entre los distintos actores armados criminales que operan en las regiones más azotadas por la violencia como Catatumbo Antioquia, Cauca y Chocó.



Mientras la campaña presidencial integra un alto y visible componente económico, la agenda de estos temas en las elecciones regionales es más sectorial. Si bien los instrumentos de política a cargo de alcaldes y gobernadores en materia de generación de empleo no son tan potentes, las angustias de los votantes sí están en los asuntos del bolsillo. Las promesas de obras de infraestructura, las soluciones de movilidad y propuestas de competitividad complementan el discurso económico de los candidatos, especialemente de las grandes capitales.



El país entra a la recta final de las campañas regionales con un escenario competitivo en ciudades como Bogotá y Medellín. Colombia amanecerá el lunes 28 de octubre con una distribución diferente del poder local con consecuencias inevitables en la relación de esas regiones con el gobierno Duque.