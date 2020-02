Ecos de la subasta

Tras mucha expectativa el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) oficializó los resultados de la subasta del espectro, efectuada en diciembre pasado.



Todos los ojos estaban puestos en la decisión del MinTIC sobre el “error” de Partners. El nuevo operador ofertó por un bloque de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz más de diez veces el precio promedio. Luego de ganarlo, renunció a él aduciendo una equivocación y esto generó las críticas del resto de participantes, Claro, Tigo y Movistar así como la preocupación de la Procuraduría General de la Nación.



Para los operadores la subasta era un proceso indivisible. Además, aceptar la renuncia de Partners a uno de los diez bloques no sólo genera incertidumbre jurídica sobre toda la subasta y las multimillonarias inversiones futuras sino también cambia las reglas del juego originalmente aceptadas por todos.



El MinTIC terminó por asignar los permisos de uso del espectro electromagnético a nueve bloques originales en distintas bandas- cuatro a Claro, tres a Partners y dos a Tigo. Frente al error de Partners el ministerio tenía tres salidas tumbar todo el proceso, adjudicar el bloque a Partners con el precio alto de la subasta o aceptar la devolución y aplicar la multa.



El MinTICdefinió que no asignaría el espacio y requerir a Partners el pago de 42 mil millones de pesos por el retiro de la oferta. Como era previsible esta decisión confirmó la molestia de los tres operadores que reiteran en los últimos días sus preocupaciones por el nocivo predecente que establece el tratamiento generoso del Estado al nuevo operador.



Ya Telefónica Movistar- que no obtuvo ningún bloque- anunció que acudirá a las instancias legales para “defender nuestros derechos”. Tigo dijo que el MinTIC habría cedido a las presiones de Partners y denunció el cambio de las reglas.



Es justo detenerse un momento a recordar el principal objetivo de la subasta del espectro. Este proceso buscaba tanto la mejora de la cobertura como el aumento de la competencia en línea con recomendaciones técnicas como las de la Ocde.



El país lleva ya varios años rezagándose en sus indicadores de conectividad en comparación con sus pares regionales. De acuerdo a cifras de MinTIC, hoy unos 20 millones de colombianos aún no disfrutan de los beneficios de la tecnología digital y del internet. Además de los 3,2 billones de pesos de recaudo, las empresas escogidas invertirán unos 2,2 billones adicionales en los próximos cinco años.



Claro debe conectar 1.348 localidades mientras que Tigo debe hacerlo en 1.636 y Partners a 674 localidades entre 2020 y 2021.



En otras palabras, la subasta está motivada por la necesidad inaplazable de llevar la conectividad y mejorar la velocidad de internet para millones de colombianos en zonas rurales y regiones apartadas del país.



Es asimismo bienvenida la entrada de un nuevo competidor dinamizará un mercado de pocos actores y que requiere de inversiones altísimas. Muchos compatriotas se beneficiarán no sólo del acceso y de cierre de la brecha digital que hoy sufren sino también idealmente a unos precios que reflejen mayor competencia.



No se puede negar que el inaceptable error de Partners empañó una subasta, analizada en exceso y técnicamente bien diseñada. También es cierto que, frente al precio establecido en la subasta por el bloque de la polémica, el nuevo operador pagará una fracción mínima. No arranca bien Partners en materia de generación de confianza y cumplimiento de los compromisos adquiridos.



La invitación a los operadores es a separar la legítima defensa de los derechos que consideran vulnerados del despliegue técnico que deben asumir pronto para conectar a Colombia.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

En Twitter: @pachomiranda