Crisis de liderazgo

Quien quiera encontrar respuesta a la pregunta de por qué hay tanta desazón en el mundo, a pesar de que las cifras más recientes muestran que tanto las economías emergentes como las desarrolladas mantienen tasas de crecimiento positivo, no tiene más que darle una mirada al elenco de mandatarios que participó en la cumbre del Grupo de los Siete celebrada en la población francesa de Biarritz.



Con la única excepción de la canciller alemana Angela Merkel -quien está de salida- y en menor grado del anfitrión, Emmanuel Macron, los demás no llegan a la categoría de estadistas.

Donald Trump sigue haciendo de las suyas y amenaza con crear una recesión global por cuenta de la guerra comercial que sostiene con China.



El aumento de cinco puntos porcentuales a la totalidad de los aranceles a las importaciones, que pagan los bienes provenientes de la nación asiática cuando entran a territorio norteamericano, complica más las cosas.



De un lado, la medida impactará negativamente el intercambio comercial, lo cual afecta el empleo, la inversión y los precios de los bienes primarios. Del otro, hace mucho más difícil desenredar la madeja, con lo cual las probabilidades de un entendimiento rápido entre las potencias en disputa, son cada vez menores.



Como si lo anterior fuera poco, el inquilino de la Casa Blanca tiene entre ojos al presidente del Banco de la Reserva Federal. Poner en duda la credibilidad y tratar de minar la independencia de la entidad, cuyas políticas son clave para la estabilidad financiera del planeta, es un craso error. Pero todo vale a la hora de buscar votos, con miras a las elecciones del próximo año.



La lista de mandatarios que no parecen entender la magnitud de la responsabilidad que tienen es amplia. El británico Boris Johnson tiene al Reino Unido en ascuas, a ocho semanas largas de que se cumpla el plazo para el Brexit, pues cree que va a convencer a la Unión Europea de que se pliegue a sus demandas. A su vez, el italiano Giuseppe Conte ya renunció, como parte de una estrategia que trata de impedir el triunfo de la derecha en unas eventuales elecciones.



En lo que atañe al canadiense Justin Trudeau, su lustre no es el mismo de antes, después de que su actuación en un caso de corrupción le mereciera una censura, que le puede acabar costando el puesto. Por último, el japonés Shinzo Abe se mantiene firme, aunque su nacionalismo contribuye a elevar la tensión en Asia, como lo demuestra la intensa controversia que sostiene con Corea del Sur.



Con razón los analistas insisten que existe una crisis de liderazgo en el mundo, que es algo muy diferente al concepto de “hombre fuerte” que personifican Vladimir Putin o Narendra Modi. El presidente ruso lleva dos décadas al frente de su país, pero se distingue por sus posturas antidemocráticas y su falta de transparencia.



En cuanto al primer ministro indio, su partido arrasó en los comicios más recientes, lo cual le permitió acabar con el estatus especial del que gozaba Cachemira, con el consecuente deterioro del clima de seguridad en el área.



Y si por allá llueve, por América Latina no escampa. Aparte de la debacle venezolana, la increíble torpeza de Jair Bolsonaro ante los incendios en la Amazonia brasileña puso a su país en los titulares de los diarios de todo el mundo, por las razones equivocadas. Andrés Manuel López Obrador se comporta como un autócrata en México y Mauricio Macri ve cómo se le cae la estantería en Argentina.



Una mirada a las demás naciones de la región no tranquiliza a nadie. Presidentes impopulares e insatisfacción entre la población son la constante ahora.



La desaceleración de los últimos años no ayuda, pero lo cierto es que los ciudadanos se sienten más desamparados actualmente, sin saber quién podrá defenderlos.