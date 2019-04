Ese viento aún no sopla

Los especialistas en asuntos cambiarios todavía recuerdan aquellos tiempos en los cuales tan solo bastaba seguirle la pista al precio del petróleo para apostarle a la cotización del dólar en pesos. Y aunque el valor del crudo en los mercados internacionales es el que más influye sobre el nivel del billete verde, cada vez es más usual encontrar ejemplos de que la correlación de antes no opera de la misma forma.



Así ocurrió este martes. Tras el anuncio de Estados Unidos de no eximir a nadie de eventuales sanciones en caso de comprarle hidrocarburos a Irán, el barril de la variedad Brent alcanzó su punto más alto en seis meses y está, cada vez más, cerca de los 75 dólares. Si bien Arabia Saudita y Emiratos Árabes se comprometieron a compensar el faltante que deje de vender el régimen de Teherán, el equilibrio del mercado es frágil, pues hay problemas de oferta.



Esa perspectiva es una buena noticia para Colombia. Basta tener en cuenta que en el primer bimestre del año las exportaciones petroleras representaron 36 por ciento del total y el valor del carbón –que es el segundo renglón de las ventas externas– se ve influenciado por la misma circunstancia. Bajo la coyuntura actual, son mayores las probabilidades de superar los guarismos del 2018.



En un plano aún más amplio, vale la pena recordar que, dados los niveles de producción presentes –cercanos a los 900.000 barriles diarios–, cada dólar de alza promedio frente a lo presupuestado, se traduce en ingresos superiores a los 400 millones de dólares anuales para el sector. Ello, a su vez, se expresa en más regalías e impuestos, aparte de alimentar el círculo virtuoso de la inversión.



Sin embargo, semejante escenario pasó a un segundo plano, al menos en la víspera. La tasa representativa del mercado para este miércoles es de 3.177 pesos por dólar, 28 por encima del cierre del lunes. Quienes creían que petróleo caro inmediatamente se traducía en divisas baratas, se encuentran con una realidad diferente.



¿Qué sucede? Los conocedores subrayan que ahora hay otros elementos en juego: menos liquidez internacional y tasas de interés más altas que un par de años atrás, son la norma. Ello se traduce en una presión más alta en contra de las monedas de las economías emergentes. Además, hay hechos puntuales que mueven los capitales hacia ciertos mercados, como puede ser el alza de las acciones en Wall Street, que volvió a alcanzar máximos históricos en algunos de sus índices.



De otra parte, no faltan quienes ven grandes fragilidades en Colombia. El reporte del Dane con respecto al déficit de 1.605 millones de dólares en la balanza comercial en el primer bimestre, refleja un deterioro significativo, pues la brecha aumentó 83 por ciento entre el año pasado y este. La eventualidad de un desequilibrio externo muy superior al previsto, enciende varias alarmas.



Al respecto, la respuesta obvia es que un petróleo costoso servirá para corregir, en parte, el faltante. El lío es que son más quienes creen que el repunte de los últimos días tendrá un carácter más temporal que permanente. Esa impresión sirve para entender por qué un Brent más elevado influye poco sobre el ánimo de quienes participan en el mercado cambiario.



Todo dependerá, entonces, de cómo se comporten las cosas en los meses que vienen. En caso de que el crudo se mantenga arriba por un periodo largo, los escépticos de hoy se verán obligados a revisar sus cuentas y eso, eventualmente, se sentirá en el peso colombiano. Pero hasta que eso no suceda, seguiremos atados a las fragilidades propias y a la fortaleza de un dólar que sigue siendo el rey en el escenario internacional. Dicho de otra manera, los vientos de la revaluación aún no corren por el territorio nacional y es factible que no soplen en el futuro cercano, fuera de los altibajos usuales.



Ricardo Ávila Pinto

