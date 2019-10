Estrategias que funcionan

Tres fueron los puestos que subió Colombia en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. El país ocupó la casilla 57 entre 141 economías del mundo, la mejor clasificación de los últimos 14 años.



Este es uno de los ranquin internacionales de mayor reconocimiento en la medición de las fortalezas competitivas de las naciones.

Colombia se posiciona como la cuarta economía más competitiva de América Latina detrás de Chile, México y Uruguay.



Son 12 pilares y 103 indicadores que miden distintos factores que catalizan “la productividad y el crecimiento económico de largo plazo”. Dentro de estos factores están la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, los mercados, las capacidades de innovación, la educación y la adopción de TICs.



La economía colombiana muestra mejoría en diez de los 12 pilares de la medición internacional. Por ejemplo el avance en áreas como salud- años de expectativa de vida- fue de 19 puestos.



Una mirada más detallada al centenar de indicadores- 70% duros y 30% de percepción- revela avances positivos que ratifican que la política de competitividad de la administración Duque está moviendo las agujas en la dirección correcta.



El reporte registra el progreso colombiano en variables tan diversas como la inflación, la gobernanza corporativa, la conectividad de las carreteras y los aranceles comerciales.

Es sin duda una buena noticia que el país mejore en los distintos ranquin de competitividad- también lo hizo en el del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gerencia-.



Al fin de cuentas, subir en la competitividad es el resultado de alcanzar resultados en las instituciones, las políticas y los factores que determinan los niveles de productividad de una economía.



Niveles que el país necesita elevar para crecer más y atraer más inversiones.

En los casi 15 meses del gobierno Duque la competitividad ha sido una de las banderas dentro de la llamada “agenda de reactivación económica”.



La ley de financiamiento, el programa de eliminación de trámites, el cierre de la “brecha digital” y de preparación para la Cuarta Revolución Industrial, entre otras, han sido iniciativas con impactos en varios de los factores que miden los índices internacionales de competitividad.



Un conjunto de las mejoras en los indicadores son el resultado de decisiones de política cuyo horizonte de tiempo supera el año.



No obstante, es innegable la fuerte y permanente presencia de las políticas de competitividad, innovación y desarrollo empresarial en la agenda, los discursos y las iniciativas de la administración Duque.



Esta subida de tres posiciones puede parecer a simple vista un ascenso poco trascendental. No obstante, no sólo rompe una década de estancamiento sino también confirma que la hoja de ruta, trazada conjuntamente por el Gobierno y el sector privado, comienza a dar resultados tangibles.



Este es un logro del aparato institucional de competitividad que articula el trabajo de entidades públicas y privadas sobre los distintos factores. Uno de los aspectos más destacados de estos índices globales es la fuerza de la comparación con otras economías en desarrollo y en condiciones similares a la nuestra. Los avances reflejan un gran esfuerzo articulador de múltiples actores y en una amplia gama de sectores.



El informe del Foro Económico Mundial asimismo brinda información útil para identificar las áreas de política que requieren de intervención o en las que se disparan alertas rojas. Por ejemplo en tema de servicios públicos como el agua, contratación y protección a la propiedad intelectual.



Queda el reto de traducir esta mejora competitiva en ganancias económicas para el ciudadano de a pie.