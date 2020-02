Hechos y no miedo

Esta semana ha sido la más complicada desde que el mundo se enteró, a mediados de enero pasado, de la existencia de un coronavirus en la ciudad china de Wuhan.

Este jueves las bolsas del planeta fueron sacudidas por el temor a la creciente expansión de la enfermedad así como a los severos impactos que se generarán sobre la economía global.



Los mercados están reaccionando de esta manera durante lo corrido de la semana ante la confirmación de que el Covid-19 no pudo ser contenido por las autoridades chinas dentro de su territorio y ante la incertidumbre de qué tan grave pueden ser las consecuencias de la epidemia sobre la actividad productiva del mundo.



En los últimos días el número de casos detectados se ha disparado no sólo en países europeos como Italia sino también en naciones de Medio Oriente y América Latina donde el coronavirus aún no había llegado.



Ya son más de 82 mil en casi 50 países los enfermos oficialmente diagnosticados, 78,5 mil están en territorio chino. El total de muertos por el Covid-19 ya alcanzó los 2.814.



No obstante, desde la semana pasada el brote estalló en Corea del Sur (1.766 casos), Italia (655) e Irán (245). La llegada tan masiva del coronavirus a estos países ratificó a los mercados que, aunque en China se avanza en la estabilización de la epidemia, las infecciones se diseminarán por todo el globo.



La epidemia crece cada día y la economía mundial reacciona con volatilidad. Las bolsas de valores están registrando niveles que no se veían desde la crisis financiera de 2008. Wall Street, por ejemplo, habría tenido su peor caída desde 2011, el Dow Jones bajó 4,42 por ciento así como el S&P 500 cayó 4,42 por ciento.



Crecen las presiones, por ejemplo, sobre la Reserva Federal de Estados Unidos para que reduzca las tasas de interés en respuesta a esta crisis sanitaria. El Banco central chino ya tomó medidas para inyectarle dinamismo a su economía, en cuarentena literalmente por ser el centro del brote.



En Europa cayeron las bolsas de Londres, París y Francfort, entre otras, así como la de Tokio en Asia. La detección del primer caso en Brasil tumbó los mercados en Colombia, México y Sao Paulo.



Los precios del petróleo tampoco se han salvado del coronavirus. En esta semana tanto Brent como WTI han totalizado caídas de más del 10 por ciento.



Si bien no se ha detectado ningún caso oficial en Colombia, ya los impactos económicos del virus de Wuhan se están sintiendo en frentes como la tasa de cambio y la caída global en la demanda de petróleo.



Aunque Colombia no está tan integrada a las cadenas de suministro de China como otras economías de la región, las consecuencias en materia de comercio y turismo afectarán.



El ritmo de expansión de este coronavirus acerca la posibilidad de que eventualmente llegue a Colombia. El país debe cuidarse de caer en pánico no sólo económico sino social.



A los protocolos ya establecidos para los colombianos repatriados desde Wuhan se suman medidas tomadas por el Ministerio de Salud para extremar controles en puertos y aeropuertos así como de bioseguridad en los puestos fronterizos con Venezuela.



Son los hechos conocidos de la enfermedad y la experiencia de la ciencia en este tipo de virus, y no el miedo, los que deben guiar las acciones tanto del Gobierno como de los ciudadanos.



El Ministerio de Salud debe continuar con los esfuerzos pedagógicos para explicarle a los colombianos las medidas de protección básicas como el lavado de manos. Más que los tapabocas, la higiene es efectiva ante estas infecciones. El Gobierno no controla la llegada del coronavirus pero sí la información y la transparencia que, combinadas, son una vacuna efectiva contra el miedo.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda