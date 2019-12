La mala hora regional

La peor racha económica para América Latina y el Caribe de los últimos 70 años se completa este fin de año, según el más reciente reporte de la Cepal. De acuerdo a este organismo de Naciones Unidas, la economía de la región como un todo solo crecerá 0,1 por ciento en 2019 y la proyección para el año entrante se reajustó a la baja en 1,3 por ciento.



Según los cálculos de la Cepal, entre 2014 y 2019 las economías latinoamericanas y caribeñas sufrieron una contracción del 4 por ciento. Estas estimaciones no generan mayor sorpresa ya que las perspectivas sombrías frente al desempeño de los países latinoamericanos han protagonizado los distintos reportes de las más variadas organizaciones.



De hecho, en simultánea con la publicación del informe de la Cepal, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que las exportaciones de la región caerían 2,4 por ciento en 2019, tras crecer 8,7 por ciento en 2018 y 12,2 por ciento en 2017. Si bien estas dinámicas están en sintonía con las dificultades globales del comercio, golpean duramente a estos países.



No solo están cayendo el crecimiento del PIB y las ventas externas, sino también el consumo per cápita, la inversión y la calidad del empleo. En lo que va de este año la región aumentó a 8,2 por ciento su tasa de desempleo, lo que implica un alza de un millón de personas.



El panorama regional es de la mayor gravedad. De las 20 economías de América Latina, 18 presentarán desaceleración. Por ejemplo, Venezuela continuará su desplome del 25,5 por ciento del PIB, mientras Argentina caerá 3 por ciento y Ecuador, 0,2 por ciento.



En el caso suramericano la contracción de este año será de 0,1 por ciento del PIB y se está presentando en medio de creciente malestar popular y continuas manifestaciones de descontento social que incluyen a Colombia y Chile, entre otros países. En el caso de la nación austral, las permanentes protestas frenaron abruptamente el ritmo económico y ahora la estimación para la economía chilena en 2019 es de tan solo 0,8 por ciento.



En este escenario regional es justo destacar el positivo desempeño de la economía colombiana. Dentro del bloque suramericano Colombia tendrá el mayor crecimiento del PIB: 3,2 por ciento, seguida por Bolivia con 3 por ciento. No solamente esto: junto a Guatemala serán las únicas dos económicas de América Latina que no experimentarán desaceleración.



En momentos en que miles de compatriotas toman las calles para manifestarse en contra del gobierno se hace más necesario entender la dinámica económica colombiana en comparación con el resto de países latinoamericanos. Mientras nuestros vecinos se estancan, su consumo cae y su inversión baja, Colombia toma un camino contrario y positivo.



Sin desconocer las razones que alimentan la oleada de protestas ciudadanas, en especial las económicas como la alta tasa de desempleo y el bajo acceso a la educación y salud, este año que termina ha sido positivo para la economía nacional. Colombia no es el primero ni el último caso en el que los ambientes económico y político toman distintos caminos.



No obstante, como lo evidencia Chile con sus más recientes datos, la economía no está eternamente blindada a la incertidumbre político y al descontento social. La Cepal acierta al recomendar políticas que se centren en la reactivación del crecimiento y en la canalización de las demandas sociales.



Las molestias políticas contra el Gobierno necesitan ser atendidas lo más pronto posible antes de que se descarrile la dinámica económica positiva que se perfila también para el 2020. Una parte sustancial de ese malestar implica reformas económicas de alto impacto social y medidas inmediatas para mitigar el impacto del desempleo.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda