Los desafíos de MinTIC

En los próximos meses el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC), en cabeza de Sylvia Constaín, tendrá unas tareas cuyas definiciones serán cruciales para su sector.



Estas decisiones, que desde ya están generando polémica, marcarán el éxito de la implementación de la ley de modernización aprobada en 2019 y enviarán señales claras a los distintos jugadores.

El primero de esos desafíos es la subasta del espectro. El pasado 20 de diciembre se adjudicaron los permisos para el uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz. El MinTIC anunció que se habrían recaudo más de $5 billones destinados a mejorar en los próximos años la conectividad y la cobertura de las zonas rurales.



No obstante, hace unos días la Procuraduría General de la Nación le solicitó a este ministerio la suspensión de este multimillonario proceso hasta que no se aclare la cuantía definitiva que obtendría el Estado. En el corazón de la polémica está la adjudicación a la firma extranjera Partners de un bloque en 2.500 MHz al que renunció porque supuestamente había cometido un error que consistió en ofertar más de diez veces el valor promedio de los bloques.



Si bien la equivocación fue completamente de esta empresa y no de la estructuración y el proceso de la subasta, la solicitud de renunciar al bloque ha generado no solo las quejas de otros participantes sino también la atención del ente de control que abrió una investigación disciplinaria.



Le corresponde ahora a la ministra Constaín definir si acepta la renuncia de Partners a ese bloque y en qué condiciones. En manos del MinTIC está entonces el futuro no solo de la subasta sino también de la confianza y estabilidad de las reglas de juego para este tipo de procesos. Las telecomunicaciones son un sector sometido a altos niveles de regulación y que demanda multimillonarias inversiones.



La incertidumbre generada por el error de Partners tiene en tela de juicio una subasta crucial para conectar a más de 3.600 localidades apartadas. Como la decisión del MinTIC enviará inevitablemente un mensaje a los inversionistas, esperemos que sea el del respeto a las normas acordadas y a las garantías para todos los participantes. Echar para atrás un proceso que no tuvo fallas en su diseño o estructura sería un error.



Otra tarea urgente en los próximos meses es la licitación del dominio .Co. La ministra Constaín anunció en estas páginas que la adjudicación se haría el 4 de marzo. Acierta el Gobierno en tomar un papel más activo en la administración de este activo digital del país y en buscar que las condiciones del nuevo contrato de operación le generen más recursos y beneficios al Estado. Al fin de cuentas, esos dineros deberán canalizarse a mejorar la conectividad de los más pobres y apartados, transformación digital de las pymes y demás frentes de la política TIC.



En tercer lugar el despacho de Constaín debe finalizar la licitación de las 10 mil zonas WiFi. Este proyecto materializa como pocos la promesa del Gobierno en el trámite de la ley de modernización de las TIC: que mayor conectividad digital es mayor equidad. Llevar internet de velocidad a más hogares colombianos de estratos 1 y 2 así como a centros poblados hoy pobremente conectados es una tarea transformadora de esta cartera ministerial.



Quedan más retos en la lista del MinTIC. Por ejemplo, implementar la ley de modernización en sus distintos aspectos como el nuevo regulador único que debe definir temas tan delicados como la dominancia en el sector.



Otro asunto es la participación activa del Ministerio en la discusión sobre los proyectos de ley para regularizar tanto las aplicaciones de transporte como el empleo generado en esas plataformas.



Ahora que el Gobierno discute un acuerdo político con una crisis ministerial asociada, estos desafíos del MinTIC, próximos a definirse, debería tenerse en cuenta.