Los récords del turismo

“El turismo debe ser un nuevo petróleo para Colombia en términos de ingreso”. Así expresó el presidente, Iván Duque, en la vitrina turística de Anato del año pasado su intención de convertir la industria sin chimeneas en uno de los motores principales de la economía nacional.

Si bien el primer mandatario se comprometió con una meta demasiado ambiciosa en términos económicos, lo cierto es que las autoridades y los actores del sector atendieron el llamado presidencial.



Un año después, el sector turístico registra varias cifras récord en distintos indicadores.

El primero es el número de visitantes no residentes que alcanzó los 4.515.932, un crecimiento del 2,7 por ciento. De estos turistas, más de 3,2 millones fueron extranjeros, 361 mil pasajeros de cruceros y 940 mil colombianos residentes en el exterior. La llegada de visitantes foráneos registró un avance superior al 3 por ciento.



Otro récord de 2019 fue el de la ocupación hotelera: el 57,8 por ciento es una estadística no registrada antes. En ingresos nominales de las agencias de viajes, alcanzaron un alza de 3,7 por ciento.



Otros datos positivos tocan los ingresos de los hoteles, que registraron un aumento del 10,6 por ciento, y de la conectividad internacional, con 17 nuevas rutas y 39 nuevas frecuencias a países como Perú, España, México, Ecuador, Estados Unidos y Chile.



De acuerdo con datos de la Aerocivil, 41,2 millones de pasajeros se movieron por los aeropuertos colombianos, un crecimiento del 9,1 por ciento. Si bien no todos son turistas, estos aumentos reflejan un dinamismo en el transporte aéreo doméstico e internacional.



Al igual que en el crecimiento de la economía como un todo, Colombia va en contravía de las tendencias regionales. Mientras las estadísticas que cubren América Latina indican un decrecimiento de 3,5 por ciento, Colombia sube un 2,7 por ciento. En otras palabras, un aumento de seis puntos porcentuales.



Si bien como sector el turismo hace una contribución de alrededor del 2 por ciento del PIB, su dinámica es muy positiva en términos de generación de empleo, de atracción de inversiones y de encadenamientos productivos locales.



Unos 30 proyectos de infraestructura con una inversión de más de 211 mil millones de pesos se están ejecutando en el país, de acuerdo a Fontur. Además, Colombia fue elegida destino turístico del 2020 por la Asociación de Operadores Turísticos de Estados Unidos.



Ante estas tendencias tan positivas, es evidente que el Gobierno debe continuar con esta estrategia para el sector turismo tanto desde el Ministerio de Comercio, Procolombia, Fontur y demás entidades públicas, como desde los actores privados como Anato y Cotelco, hoteles, agencias y demás operadores y miembros de la cadena.



No obstante, los retos para el turismo siguen ahí presentes. Las infraestructuras de este sector en muchas regiones del país no son las mejores y estas son inversiones que deben continuar.



La formalización en la industria es asimismo una necesidad urgente. Los operadores turísticos necesitan no solo registrarse sino también cumplir con los requisitos. La plataforma Airbnb, por ejemplo, alcanzó un acuerdo con la Dian para pagar sus impuestos y contribuir a la formalización de sus servicios.



La experiencia turística en Colombia también tiene mucho por mejorar. La formalización, la capacitación y la formación bilingüe de los guías turísticos y demás prestadores de servicios son hoy una necesidad ante el crecimiento de los visitantes extranjeros.



Además del recurso humano y la infraestructura, la industria turística debe mejorar en el desarrollo tecnológico y en la sofisticación de los paquetes y experiencias. Con el coronavirus afectando el turismo internacional, las opciones locales deben prepararse.



Francisco Miranda Hamburger

