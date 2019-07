Nivelando por lo bajo

No faltará quien se sorprenda porque una entidad vista como la gran defensora del actual orden económico global sea la que ponga el dedo en la llaga. Pero lo cierto es que hasta el Fondo Monetario Internacional expresa su preocupación por una realidad que empieza a afectar de manera evidente a los más diversos países, pero sobre todo a aquellos que entran dentro de la categoría de emergentes.



El tema en cuestión son los impuestos que se les cobran a las empresas, un debate que también sucede en Colombia. Como se recordará, la ley de financiamiento aprobada por el Congreso en diciembre recortó no solo la tarifa nominal de impuesto de renta que se les impone a las personas jurídicas, sino que permitió descontar el IVA que se pague en la compra de bienes de capital, entre otras disposiciones.



Según se argumentó en su momento, nos veníamos quedando atrás como una de las economías menos competitivas de América Latina, por cuenta del régimen tributario vigente. Debido a ello, la administración Duque sacó adelante normas que implican un recorte en la tasa efectiva de gravámenes a cargo de las sociedades. El propósito era estimular la inversión productiva, lo cual, en el mejor de los casos, llevaría a un auge del sector privado que, en el escenario más positivo, acabaría girándole sumas similares al fisco gracias a una base de contribuyentes más amplia.



Que el Gobierno cree todavía que el esquema está funcionando, es algo que quedó en evidencia el sábado, cuando Iván Duque instaló las sesiones del Congreso. La idea de un círculo virtuoso está presente en una administración que hizo del emprendimiento uno de los pilares de su programa y aunque todavía está por verse si el modelo acaba siendo exitoso o no, la apuesta es arriesgada.



Así se desprende de las investigaciones del FMI, según las cuales hay una tendencia a disminuirles las cargas tributarias a la compañías, que lleva cerca de 30 años. De tasas de renta que oscilaban entre 38 y 46 por ciento en promedio a comienzos de la década de los años noventa del siglo pasado, ahora el rango va de 22 a 29 por ciento, según los subgrupos de naciones consideradas. Más allá de las experiencias individuales, en todos los casos hay un descenso notorio en los niveles de tributación.



La carrera hacia quién llega más abajo comenzó en los países más ricos. Casos extremos como el de Irlanda –que se distinguió en el contexto de la Unión Europea como el lugar que menos castigaba las utilidades empresariales– llevaron a varios integrantes del bloque comunitario a tratar de equipararse. Con el correr de los años incluso Estados Unidos entró en la misma dinámica, hasta llegar a la reforma impulsada por Donald Trump durante su primer año de mandato.



Para no quedarse atrás, el mundo emergente siguió con la misma estrategia. El problema es que la evidencia muestra que, a diferencia de lo que sucede en las sociedades más ricas, en las de ingreso bajo y medio los impuestos al sector privado son una fuente primordial de los recaudos estatales. Debido a ello, los recortes afectaron la estabilidad fiscal, pues no fue fácil cobrarles el faltante a las personas naturales.



Como si lo anterior fuera poco, está visto que las multinacionales han resultado muy hábiles a la hora de identificar el lugar donde más les conviene pagar sus impuestos. Haciendo uso de una legislación aquí y de otra allá, muchos de los nombres más conocidos del capitalismo han hecho ahorros multimillonarios.



El problema es que los beneficios de un grupo no necesariamente se traducen en bienestar general. Tanto, que el FMI insiste en que hay que repensar las normas actuales, para que los principios de equidad y progresividad tengan una expresión práctica. Porque la tendencia actual, deja mucho que desear.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto

