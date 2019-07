Problemas de crecimiento

El título del blog escrito por el economista jefe del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, dado a conocer ayer, lo dice todo: “una recuperación atascada”. En su escrito, el mexicano Alejandro Werner, puso en blanco y negro la falta de dinámica de una América Latina que todavía no encuentra la luz al final del túnel.



Las cifras son elocuentes. Tras un raquítico crecimiento del uno por ciento en el 2018 y después de que las proyecciones iniciales hablaran de un repunte, la entidad multilateral se vio obligada a revisar sus cálculos de manera drástica. Para el presente año, la expansión del Producto Interno Bruto regional sería apenas del 0,6 por ciento, lo cual implica que el ingreso promedio por habitante volvería a caer.

Es verdad que la debacle de Venezuela actúa como un lastre. Después de una contracción del 16 por ciento en 2017 y otra del 18 por ciento el pasado calendario, para 2019 el FMI habla de una caída del 35 por ciento. No obstante, si el país vecino se excluye de las cuentas, el avance actual sería del 1,3 por ciento, una estadística que tampoco da para hacer ferias y fiestas.



De hecho, una mirada a la realidad de las demás naciones no muestra dinámicas llamativas. Con excepción de Panamá o algunas islas del Caribe, lo que abunda es la mediocridad. Como sucede en estas circunstancias, hay razones individuales que van desde las condiciones meteorológicas adversas que impactaron la minería en Chile o el clima que redujo el rendimiento de las cosechas en Paraguay, pero el balance en general es decepcionante.



A lo anterior se suman las circunstancias políticas. El cambio de administración en México se expresa en un creciente temor de los inversionistas, quienes prefieren no hacer apuestas hacia el futuro.



Sin desconocer que la ortodoxia presupuestal se mantiene, la reciente salida del secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador envía señales que caen mal entre los empresarios, que temen las tácticas populistas de un gobierno que, a pesar de todo, aún es popular.



Tampoco es fácil lo que ocurre en Brasil, en donde Jair Bolsonaro planteó reformas que fueron bien recibidas. El problema es que no es claro que la administración tenga la capacidad de sacar adelante en el Congreso asuntos clave, como una cirugía al régimen de pensiones. A lo anterior se suma que el mandatario sigue empeñado en antagonizar a parte de la ciudadanía, que no duda en hacer sentir su inconformidad.



Para completar la lista, Argentina sigue en capilla y a la espera de lo que pase en las elecciones de los próximos meses. Tal como están las cosas, son más elevadas las posibilidades de que Mauricio Macri permanezca en la Casa Rosada, gracias a que la emergencia cambiaria de hace un par de meses bajó de nivel.



Aun así, no hay nada seguro por lo cual consumidores y sector privado preferirán esperar el resultado de las urnas que, en cualquier caso, se definirá por un margen muy estrecho. En el entretanto, el crecimiento se mantiene en rojo.



En medio de esa compleja realidad, tan solo tres países sacan la cara en Latinoamérica: Chile, Perú y Colombia, con una mejora de entre 3,2 y 3,7 por ciento este año. Esos guarismos distan de ser extraordinarios y recuerdan al conocido refrán según el cual en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. No obstante, es indudable que superan con creces el promedio regional, algo que tiene que ver con la calidad de la política económica adoptada.



Esa constatación no impide resaltar que el ritmo es insuficiente. Y si bien se supone que el 2020 sería un poco mejor, esta parte del globo vuelve a perder terreno frente al resto del mundo, cuya velocidad es más alta. Tomar un nuevo aire es fundamental para una región de más de 600 millones de habitantes que vuelve a presentar problemas de crecimiento.