Mandar por mandar

En un país en el cual el manejo de los asuntos públicos dista mucho de lo ideal, son escasos los casos de éxito que vale la pena destacar. Esa realidad hace todavía más valiosa la experiencia de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la cual se edificó en el 2011 a partir de los cimientos de la FEN, que había entrado en hibernación tras servirle al sector energético.

La entidad ‘repotenciada’ inició su trabajo dos años después, con un mandato de apoyar con recursos al sector de la infraestructura. Al principio, no faltaron las voces de los escépticos que ponían en duda que desde el Estado se pudieran llenar vacíos a la hora de proveer créditos de manera competitiva.



Seis años después, los hechos hablan por sí solos. En un tiempo relativamente corto se ha logrado poner en marcha un verdadero banco de desarrollo, fundamental al momento de hacer viables un buen número de obras. En pocas palabras, el organismo lleva movilizados cerca de siete billones de pesos desde el 2016, con destino al programa de concesiones de cuarta generación. Los conocedores del asunto saben que sin este eslabón de la cadena, habría sido muy difícil asegurar el cierre financiero de 15 proyectos, aparte de uno más que debería concretarse en cuestión de días.



Y el trabajo por hacer no es menos retador. Es de imaginar que la entidad estará involucrada en emprendimientos aún más desafiantes como el metro de Bogotá –en cuyo avance jugó un papel crucial–, o lo que pueda suceder con el proceso de Electricaribe. La explicación es que aparte de la chequera, hay una notable capacidad técnica, reconocida por la propia banca comercial y multilateral.



Construir credibilidad no es una tarea fácil, pero en esta oportunidad fue posible gracias a un fortalecimiento del gobierno corporativo de la Financiera, que incluyó una junta directiva conformada por expertos independientes del Ejecutivo y la adopción de protocolos con los más altos estándares. Un elemento clave acabó siendo la vinculación como accionistas de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento y del Sumitomo Mitsui Banking Corporation del Japón. Tener socios externos no solo trae conocimientos, sino que es un blindaje contra las tentaciones de la politiquería, aparte de hacer que la sociedad tenga como rectora el derecho privado.



A la luz de lo conseguido, resultó sorprendente la noticia respecto a la renuncia del actual presidente de la FDN, Clemente del Valle,quien declaró haber cumplido un ciclo en el cargo. Los rumores sobre un cambio venían desde hace meses, pues al menos dos personas habían comentado que el puesto les había sido ofrecido por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con quien el funcionario saliente había tenido un roce hace 14 años en la época de la fusión de la Superintendencia Bancaria con la de Valores.



Más allá de si la versión de la antipatía personal es cierta o no, ahora lo importante es preservar lo realizado. De tal manera, se impone un proceso de selección serio que concluya con la escogencia de una persona que acredite capacidad, seriedad y trayectoria en materia financiera. La definición debe incluir el respeto a los socios diferentes a la Nación, que no pueden ser tratados como convidados de piedra, a menos que se desee crear un lío con repercusiones internacionales.



Una garantía de evitar errores sería conservar la misma junta directiva, pero aquí también el Gobierno decidió hacer borrón y cuenta nueva, con excepción de un nombre. El peligro ahora es que venga una desbandada del equipo de profesionales que con tanta dedicación se conformó, lo cual atrasaría el ritmo de aprobación de créditos con efectos negativos sobre la economía. Lástima que todo eso sea secundario, ante la actitud del “aquí mando yo”.