Riesgo moderado

Ayer el Ministerio de Salud elevó a ‘moderado’ el nivel de riesgo para Colombia del coronavirus. Es decir, ante la expansión de la epidemia de 27 países a 31, y más casos en naciones con flujos migratorios importantes con nosotros, la posibilidad de que el Covid-19 arribe a nuestras costas es hoy más cercana.

De hecho, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, reconoció que el virus originario de China tiene el potencial de convertirse en una pandemia global. A pesar de ello, afirmó que se “necesitan hechos y no miedo” y, para este ente multinacional, los hechos aún no respaldan la declaratoria de pandemia.



Los impactos sanitarios y económicos del coronavirus no han parado de crecer desde su aparición en la ciudad china de Wuhan a finales del año pasado.



Oficialmente se han registrado hasta ayer 79.553 casos de infección con un saldo mortal de unos 2.200 fallecidos. De los casos detectados, la inmensa mayoría están ubicados en China. No obstante, en los últimos días, el Covid-19 llegó a Italia, que mantiene a diez pueblos en cuarentena, a Corea del Sur, con más de 230 casos, y a Irán, que ya registró 12 muertos.



Las bolsas del mundo presentaron ayer un desplome motivado por la irrupción del coronavirus en territorio europeo y la confirmación de que los esfuerzos del gobierno de China por contener la epidemia dentro de sus fronteras están siendo insuficientes.



Las acciones en Estados Unidos tuvieron su peor día en dos años con caídas en los mercados de valores. El petróleo Brent cayó 4 por ciento y las acciones del sector energético recibieron su golpe, así como las de transporte y turismo.



Mientras el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, acepta que el impacto en la economía italiana será negativo y no puede estimarlo hoy, Kristalina Georgieva, cabeza del Fondo Monetario Internacional, alerta que el coronavirus es la “incertidumbre más urgente” que la economía global enfrenta hoy.



El Covid-19 brotó en el centro de la segunda economía del mundo con una estrecha interconexión con el resto de las potencias internacionales. Lo que no consiguieron el presidente estadounidense, Donald Trump, y su guerra comercial con Pekín, lo está logrando el virus de Wuhan: fracturar los lazos económicos que China y el mundo habían construido desde la globalización.



Uno de los impactos más severos de que China sea hoy una economía en cuarentena tiene que ver con la disrupción de las cadenas globales de suministro en los más variados sectores, desde los automóviles hasta los productos electrónicos, pasando por las manufacturas industriales.



El frenazo a China como motor económico mundial no solo reducirá su crecimiento varios puntos, sino también generaría la mayor contracción en la demanda de petróleo en una década, según la Agencia Internaciona de Energía.



Las aerolíneas, la industria del turismo, los flujos del comercio global y las cadenas de suministro industriales y de manufactura sufren hoy los efectos de una epidemia cuyo punto final aún no se vislumbra en el horizonte.



Mientras un avión de la Fuerza Aérea Colombiana vuela a recoger a los 14 colombianos atrapados en Wuhan, las autoridades sanitarias nacionales no pueden bajar la guardia en la preparación de nuestro sistema de salud pública.



Las medidas del Ministerio de Salud, como la ampliación del tamizaje a viajeros y las campañas de prevención y lavado de manos, deben aplicarse con la mayor disciplina y severidad. Los protocolos de vigilancia en puertos y aeropuertos -incluida la cuarentena de los colombianos que llegan de China- tienen asimismo que desplegarse con juicio. Cuando el virus llegue, si llega, debemos estar lo más listos posible.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda