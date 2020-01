Sentido de urgencia

Este martes la revista Semana convocó a al foro “Colombia 2020” para discutir los desafíos del país frente a distintos temas como la economía, la seguridad y la protesta social.

Uno de los paneles, llamado “2020: Año de las Reformas” estuvo dedicado a analizar los cambios en el régimen laboral y en el sistema pensional. Los organizadores convocaron a la Ministra de Trabajo Alicia Arango, al senador Richard Aguilar y a los máximos directivos de la Andi, Fedesarrollo y Asofondos.



La jefe de la cartera reconoció que, tanto en materia laboral como en el frente pensional, los diagnósticos señalan la necesidad de acometer cambios. Las distintas estadísticas sobre estos temas, que han venido discutiéndose los últimos meses, así lo confirman: de cuatro personas en el sistema, solo una logra obtener su pensión.



Además, alrededor de la mitad del subsidio del Estado se destina actualmente a costear las mesadas de los colombianos con los ingresos más altos. Esto genera una situación de inequidad que ya ha sido suficientemente diagnosticada.



La ministra Arango reafirmó los cinco “inamovibles” del presidente Duque en la eventual reforma pensional: no se cambiará la edad de pensión, respeto a derechos adquiridos y la pensión de sobrevivencia, no se tocará la tasa de cotización y se deben focalizar los subsidios en los más vulnerables.



Las líneas rojas del Gobierno en este delicado tema reducen mucho el margen de maniobra técnica y política para que los cambios sean realmente sustanciales. Al congelar cualquier discusión sobre estos parámetros tan centrales en un sistema pensional, el Ejecutivo parece decidido a apostarle a mantener el status quo actual.



Precisamente, la situación que vive el país en los asuntos laboral y el pensional es insostenible hacia futuro, como lo afirmó Bruce Mc Master, presidente de la Andi.



El Gobierno continúa comprometido en que cualquier texto de reforma en estos dos temas pase primero por el espacio tripartito con los empresarios y los trabajadores. De hecho, la Ministra de Trabajo reafirmó la necesidad de construcción colectiva y que eso “toma tiempo”.



No obstante, crecen los llamados para que el Gobierno no solo destape sus cartas sobre las reformas laboral y pensional sino también acelere las necesarias definiciones.



Es entendible que la Casa de Nariño no quiera pisar el acelerador sobre unos cambios que, en el mejor de los casos, son difíciles de comunicar a la sociedad y que, en el peor, alborotarán el descontento social que hoy alimenta las protestas ciudadanas.



Por ejemplo, hay aspectos de la discusión pensional en los que se podría construir consenso como la necesidad de apostarle a la mayor cobertura, de reducir las inequidades actuales y de combinar un pilar público y un régimen privado. En el tema laboral, por ejemplo, existe la urgencia de modernizar la formación de los trabajadores así como la necesidad de discutir el empleo generado dentro de las plataformas y de estrategias más efectivas contra el desempleo juvenil.



Evidentemente, hay una brecha entre el sentido de urgencia de estas reformas que hoy tienen muchos sectores económicos y el camino más lento que el Gobierno está transitando. Tampoco hay claridad sobre si dentro de un eventual acuerdo político con los partidos estaría una agenda reformista de corte económico.



Si bien no sería la primera vez que una administración patea hacia adelante la necesidad de cambiar el régimen laboral y el sistema pensional del país, no podemos olvidar que el tiempo pasa y estas problemáticas se agravan. El Ejecutivo debería atender el llamado a definir una hoja de ruta que ponga sobre la mesa las alternativas y acelere este debate crucial.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda