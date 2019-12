Un buen año, pero…

El titular de este editorial no pareciera estar reflejando la realidad de Colombia en las postrimerías del año en curso. Protestas ciudadanas permanentes y manifestaciones callejeras de malestar social han marcado este último tramo de 2019. A pesar del ambiente pesimista, muchos indicadores económicos cierran el año en buena forma, aunque persisten los lunares y desafíos para 2020.

La mejor noticia económica del año es el crecimiento del producto interno bruto. El país dio muestras de una senda de reactivación que llevó al país a convertirse en una de las únicas dos economías en América Latina que no sufrió desaceleración en 2019.



Este crecimiento, de alrededor del 3,2 por ciento, no solo se destaca en medio de una región estancada o en recesión, sino que continuará esa dinámica –y puede aumentar– para el 2020.



Si bien algunos líderes de la oposición han intentando incluso atacar, sin mayor fundamento, esos índices de crecimiento, es innegable que la gestión de la administración Duque en este frente sale bien evaluada en este año.



Otros guarismos complementan la foto positiva del dinamismo económico como una inflación controlada dentro del rango del Banco de la República, las bajas tasas de interés, mejores precios para los principales productos de exportación, las ventas del comercio y el comportamiento de la inversión.



La cuestión no es si la economía tuvo un buen dinamismo en 2019, sino si es suficiente, qué hay que hacer para subirlo y qué es lo que marcha mal. Los niveles actuales de crecimiento aún no se traducen en mejoras sustanciales y sostenibles en los indicadores sociales que mitiguen el pesimismo colectivo. No hay que llamarse a engaños: el Gobierno enfrenta un descontento social cuyas manifestaciones no tienen precedentes.



No obstante, aunque suena a dicho de Pambelé, es mejor enfrentar este desafío político con una economía en reactivación que con una en desaceleración.



Las altas tasas de desempleo son indudablemente uno de los desafíos más importantes para el economía colombiana en el 2020. Son un problema, ya que cientos de miles de hogares lo sufren en su día a día, en especial mujeres y jóvenes, y es un alimento poderoso para el malestar social.



Es urgente que el Gobierno eleve esta problemática al más alto nivel de su agenda. Aunque ya se han anunciado varias iniciativas sectoriales para reactivar la generación de puestos de trabajo, no se ve con claridad quién es el doliente de esta agenda dentro del Ejecutivo y cómo se está haciendo seguimiento a los resultados en construcción de vivienda, agro e industria. La creación de empleo debe constituir una de las prioridades para el año entrante.



Otro lunar es el de las exportaciones. No estamos frente al mejor entorno global en materia de comercio, pero la necesidad de dinamizar nuestras ventas externas, en especial las no mineras ni petroleras, tendrá sin duda un impacto económico favorable en el país y contribuirá a la sostenibilidad de la senda de crecimiento.



Desde el punto de vista político, el 2019 termina en medio de gran incertidumbre asociada al descontento social. La capacidad de maniobra del Gobierno para el debate de reformas estructurales necesarias como la laboral y la pensional no es muy alta ante su impopularidad y sus costos políticos.



En la nueva reforma tributaria, de ser aprobada, tiene el reto tanto de reactivar la inversión como de mitigar los temores fiscales que ha despertado.

A todo lo anterior hay que sumarles las expectativas sociales que las protestas ciudadanas han despertado entre la población.



Si del ejercicio de “Conversación Nacional” y de la agenda del Gobierno y el Congreso no surgen medidas tangibles que impacten rápida y directamente los hogares, el riesgo de aumento de la tensión social para 2020 es alto.