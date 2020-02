Colpensiones o la pirámide pensional

En lugar de acabar el régimen de beneficio definido o prima media en Colombia este deberá ser fortalecido en un régimen contributivo cuyos aportes sean sagrados y en donde el régimen no contributivo sea manejado aparte por el Departamento para la Prosperidad Social u otra entidad para afrontar la protección de miles de colombianos que no alcanzan ni cuentan con una mesada pensional.

El manejo profesional de un fondo de prima media parte de tener un pasivo pensional y a la vez su activo de contrapartida fondeado por mismo valor como sucede con portafolios de beneficio definido en Estados Unidos donde el sponsor solidario debe cubrir cada año si existe faltante de activos conforme al cálculo actuarial.



El problema monumental de Colpensiones consiste en mantener un pasivo pensional no fondeado constituyendo además un déficit oculto de la Nación. Este régimen en la Reforma Pensional debe fondear de manera obligatoria el pasivo pensional de nuevos afiliados e invertir sus aportes. Además la ley debe obligar el fondeo del pasivo pensional de afiliados activos y pensionados de manera gradual a través de presupuesto nacional hasta cubrirlo totalmente en un horizonte de 20 años más considerando el cambio poblacional que se avecina y luego cada año cuando existan faltantes que es el “verdadero subsidio” que podrá existir.



Después de tantos gobiernos irresponsables que solo le han dado una patada al problema hacia delante es hora de una solución definitiva y no dejarlo a las nuevas generaciones. En un escenario hipotético con aporte mensual después de comisiones del 18% del salario, tasa real de 7,5% e.a. y 25 años de cotizaciones sería posible alcanzar un ahorro al momento de pensión o ABO (Accrued Benefit Obligation) que mediante un programa estructurado de bonos cero cupón con bonos del gobierno y tasa real promedio de 6,5% e.a. a diferentes maduraciones permite descargar inmunizadas las obligaciones pensionales durante 40 años y garantizar una tasa de remplazo de 92%.



Este cálculo demuestra que es posible la pensión con la misma edad actual aunque aumentando aportes reales mensuales a 20% (16% empleador y 4% empleado) y modificando el esquema confiscador actual de comisiones hacia uno pagado por resultados no superior del 2%. En Estados Unidos hay fondos de pensiones que incluso cobran solo 0,3% anual de comisiones.



El compromiso de prima media de pagar la pensión mediante el cálculo sobre el promedio de salario de los últimos 10 años de continuar con esta fórmula debe considerar el salario máximo sobre el cual realiza aportes el afiliado. La gestión del portafolio requiere ser manejada en beneficio de sus afiliados mediante una política de inversión (asset mix policy) con proporción de 70-80% en acciones incluyendo inversiones alternativas y de 30-20% en bonos del gobierno ojalá de más de 30 años y caja solo según necesidades reales!



Postdata: Colpensiones es una entidad ineficiente incapaz de realizar reconstrucciones laborales, este columnista desde hace más de dos años y medio busca sin solución una simple corrección de su historial laboral teniendo entre otros documentos certificado de trámite pensional (CETIL) emitido por la Oficina de Bonos Pensionales que demuestra de manera irrefutable sus aportes pensionales!



Francisco Barnier González

MBA en Gestión de Portafolio