Ecopetrol: la ignorancia es atrevida

Como reza el adagio ‘la ignorancia es atrevida’, el desconocimiento en una materia hace que personas tomen decisiones osadas, pero erradas a la luz de quienes tienen conocimiento sobre un tema: la decisión liderada por el accionista mayoritario, en cabeza de la Nación, en la reciente Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol al aprobar la propuesta de reparto de 9,25 billones de pesos, de casi 80 % de las utilidades del 2018, refleja que el pensamiento racional y la inteligencia no van de la mano. Esta medida del Gobierno es una decisión que ayuda a resolver su problema inmediato de déficit fiscal, pero no consulta el largo plazo de la compañía.

Sin desconocer resultados satisfactorios, pero coyunturales de Ecopetrol, la realidad es que la producción alcanzada en el 2018 de 720.499 barriles diarios es apenas mayor de 0,8 % del 2017 (715.000) e inferior en 5,3 % de la producción del 2015, cuando alcanzó 761.000 barriles por día. Es una empresa que no ha crecido, a pesar de los esfuerzos de la administración de la compañía. La inadecuada política de dividendos en una compañía como Ecopetrol no difiere mucho del propietario de la tienda que saca toda la plata de la caja con el propósito de cancelar sus deudas y gastos personales, sin medir las consecuencias futuras del negocio.



El análisis del crecimiento sostenible de Ecopetrol muestra que el margen neto es anormalmente alto a causa de fuerzas competitivas del mercado por monopolio de Estado con precios de gasolina controlados, entre otros factores, pero que viene cayendo en el tiempo, la rotación de activos es excesivamente baja con inversiones ineficientes que generan bajos ingresos por peso invertido y endeudamiento que disminuye por su alto riesgo implícito.



Lo anterior, combinado con una política inestable al vaivén de precios internacionales y de las actuales necesidades de caja del Ministro de Hacienda, hace que la tasa de retención de dividendos sea bajísima e incompatible para las necesidades de crecimiento de Ecopetrol. La realidad es preocupante en cuanto a reservas probadas, nivel de inversiones mínimas requeridas, sísmica y producción, pozos perforados, entre muchos otros indicadores.



Ecopetrol necesita crecer para dar mayor valor agregado al crecimiento de la economía, al desarrollo regional y a la financiación de la inversión social para sostener las necesidades del Estado mediante mayores regalías, impuestos o divisas, en tanto la economía colombiana reduce su dependencia del sector, diversifica más sus exportaciones y genera nuevas fuentes fiscales. La política de dividendos no es independiente y se define conjuntamente con las decisiones de estructura de capital y de presupuesto de inversiones en el largo plazo (no solo las del año siguiente), entendiendo el impacto de las tasas de retención de utilidades en el aumento del capital de los accionistas que es impulsado por estas utilidades retenidas y que afectan en últimas el crecimiento.



Para evitar tal desconocimiento o faltas de ética en estas decisiones, la política de distribución de utilidades de una empresa de economía mixta como Ecopetrol debería estar soportada por estudios serios independientes u otros mecanismos, que ofrezcan el correcto nivel de transparencia que determine un rango óptimo de dividendos, teniendo en cuenta el crecimiento sostenible de la petrolera en el largo plazo.