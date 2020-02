40 años de relaciones con China

El pasado 7 de febrero se cumplieron 40 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y China. En años recientes, los lazos comerciales entre ambas naciones se han fortalecido: solo en cuatro años la presencia de empresas de ese país pasó de 20 a unas 80, de acuerdo a la Cámara Colombo-China.



El año pasado, las inversiones provenientes del gigante asiático fueron protagonistas en varios sectores. Los ejemplos más notorios se dieron en la infraestructura, pues consorcios de origen chino ganaron las licitaciones para dos megaproyectos: el metro de Bogotá y el regiotram de Occidente.

Asimismo, compañías chinas entrarán en el negocio de las energías renovables, los buses eléctricos, concesiones viales, minería y hasta el mercado de las aplicaciones de transporte como Didi.



Este reciente dinamismo no oculta una relación tradicionalmente pequeña en comparación con otros países de la región como Chile y Perú. Lo cierto es que de acuerdo al tamaño de la economía colombiana, los lazos comerciales entre ambas naciones deberían ser mayores.



A pesar de ello, China ya es el segundo socio comercial para Colombia después de los Estados Unidos: según el Dane, el 11 por ciento de las exportaciones nacionales el año pasado tuvieron a este país como su destino. No obstante, la inmensa mayoría de esas ventas externas corresponden a petróleo y sus derivados.



El reto es el de no solo aumentar las exportaciones a China, sino también diversificar los productos.



Este aniversario es una excelente oportunidad de avanzar en una estrategia colombiana para reforzar las relaciones bilaterales con la segunda economía global. Todo ello a pesar de la tensión creciente entre Estados Unidos y Pekín en términos geopolíticos.

Comercio, inversión y turismo deben guiar esa política exterior que no debe depender únicamente del interés chino con América Latina, sino de una visión estratégica colombiana.